Початок кінця путінської Росії почався 3 дні назад, – Закаєв

Володимир Путін поклав кінець своєму правлінню, розв'язавши повномасштабну війну з Україною. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

Як зазначив Закаєв, нам усім потрібно відстояти свободу України. Водночас чимшвидше ми це зробимо, тим раніше звільнимо весь світ від цієї чуми.

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"Початок кінця путінської Росії почався 3 дні назад. І незалежно від того, який результат матиме ця війна – тієї російської держави, яку ми знали до сьогодні, чи ще 3 дні назад – вже не буде", – заявив Закаєв.

Закаєв розповів про початок кінця правління Путіна: дивіться відео





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