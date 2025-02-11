Візит міністра фінансів США вкаже на початок переговорів про мир в Україні, – політолог

Приїзд нового міністра фінансів США Скотта Бессента до Києва стане сигналом про початок практичних переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні. Президент Дональд Трамп прагне діяти без зволікань, тому процес розвивається динамічно.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу, зазначивши, що Бессент підтримує посилення санкцій проти Росії та розширення стратегічної співпраці з Україною.

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Що свідчить про ймовірний початок переговорів

Цього тижня очікується приїзд нового міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бессента до Києва, що свідчить про початок активної роботи над угодою про корисні копалини.

За інформацією Bloomberg, договір вже наближається до фінального етапу, проте політолог закликає не поспішати з висновками, адже формальні переговори ще не розпочалися.

З огляду на заяви Трампа і Зеленського, якісь рухи в цьому напрямку були. Тобто неофіційно, через третіх осіб, хтось представляв наші інтереси у США або обговорювалося телефоном <..> Але якщо спеціально для цього приїжджає міністр фінансів, це означає, що починаються практичні переговори про мир в Україні,

– пояснив Володимир Фесенко.

Важливо, що міністр фінансів США був заявлений в інформації спецпредставника у питаннях України та Росії Кіта Келлога, як один з учасників переговорної групи про завершення війни. Бессент є прихильником посилення санкцій проти Росії.

Він входить до групи осіб, які підтримують розширення стратегічної співпраці з Україною, попри протилежні настрої в деяких представників оточення президента Дональда Трампа. Подальший розвиток подій буде залежати від результатів зустрічей, які відбудуться в Києві. Зрозуміло одне – переговори починаються і тут якраз Трамп не хоче зволікати.

Як повідомило видання NYT, Трамп таємно доручив ще одному своєму посланцю займатися Україною – Стівену Віткоффу.