ISW розвінчав новий наратив Путіна про підстави вторгнення в Україну до 2022 року

Президент Росії повторив свою попередню заяву про необхідність порушити перемир'я, нав'язане Україні в 2014 – 2015 роках. Він стверджує, що повномасштабне вторгнення мало б початися ще до лютого 2022 року.

Також Путін звинуватив Захід та Україну в нібито "введенні Росії в оману". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Новий наратив Кремля

В інтерв’ю кремлівському журналісту 22 грудня Путін заявив, що Росія мала розпочати повномасштабне вторгнення в Україну раніше ніж у лютому 2022 року, але не зазначив, коли це мало б статися.

Президент Росії звинуватив Україну та союзників у невиконанні мінських угод, які буцімто дозволили Заходу підготувати Україну до майбутніх "військових дій" проти Росії.

Кремлівський диктатор вважає, що Росія мала б "підготуватися" та "обрати правильний момент" для початку повномасштабного вторгнення, замість того, щоб "чекати, коли діяти буде запізно".

ISW наголошує, що Путін не згадав, що Україна зміцнювала свою армію у відповідь на російську анексію Криму у 2014 році та розв'язання війни на сході країни.

Раніше російський президент озвучив подібні тези на своїй пресконференції 19 грудня, заявивши, що, якби мав можливість, ухвалив би рішення про повномасштабне вторгнення раніше. Того ж дня він також звинуватив Україну у недотриманні мінських угод.

Як зазначає ISW, мінські домовленості (Мінськ-2) були надзвичайно вигідними для Росії, оскільки не накладали на Москву жодних зобов’язань. Водночас угоди встановили "режим припинення вогню", який російські маріонетки систематично порушували за підтримки Кремля.

Раніше в ISW повідомляли, що попри цинічні заяви про нібито готовність до переговорів, Москва продовжує планувати свої довгострокові військові зусилля в Україні. Путін розширює мережу програм військово-патріотичного виховання молоді в Росії й на окупованій території України.