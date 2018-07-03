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Початок липня у Києві б'є рекорди і нагадує кінець вересня

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2 липня у Києві побило два температурні рекорди
2 липня у Києві побило два температурні рекорди / Getty images

У перші дні другого місяця літа у Києві було зафіксовано одразу два температурних рекорди.

Як звітують у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, початок липня у Києві за показниками нагадує кінець вересня.

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Зокрема, 2 липня у столиці були зафіксовані одразу два температурних рекорди.

Вчора максимальна температура у столиці не піднялась вище +14,9 градусів і таким чином побила більш ніж столітній рекорд.

У 1913-му році у Києві було на 1,3 градуси тепліше.

Середньодобова температура 2 липня 2018 року становила всього 12 градусів за Цельсієм, а це на 0,1 градуса нижче за попередній рекорд, який був зафіксований у цей день у 1908 році.

В обсерваторії зазначають, за кліматичною нормою така температура на початку липня у Києві відповідає 24 вересню.

До слова, 30 червня у Києві був зафіксований найбільш дощовитий день за останні майже 130 років метеоспостережень.

Теги: Новини України Рекорди Новини Києва Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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