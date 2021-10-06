Почисть ето гі*но: соцмережі жартують про айтішника "Укрексімбанку", який не зміг видалити відео

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер дав айтішнику завдання почистити "в нуль" відео, які записали журналісти "Схем" у його кабінеті. Втім, із надскладним дорученням той не впорався: ЗМІ оприлюднили усі кадри, які намагалися "підтерти" працівники банку.

Відтак соцмережі почали жартувати: мовляв, айтішник нездалий раз не зміг "вичистити це гі*но у нуль". Ми зібрали у цьому матеріалі декілька смішних реакцій.

Нагадаємо Журналісти "Схем" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"

"А якщо це айтішники "Укрексімбанку" завалили фейсбук?"

Епічність ситуації у тому, що голова правління банку Євген Мецгер попросив видалити відео "в нуль". Увесь момент: від його початкової відмови продовжувати інтерв'ю і аж до кадрів у кабінеті айтішника вдалося відновити. Туди ж і потрапила його реакція "Витерти?"

Топ найгірших IT-спеціалістів у світі:

3 місце: Кіт на клавіатурі

2 місце: Працівник Facebook

1 місце: Айтішник Укрексімбанку, – пожартував журналіст Роман Голубовський.

Не оминули користувачі соцмереж і паралелі з нещодавнім падінням фейсбуку. Пригадали і зависання "Дії".



Вакансія в Укрексімбанк / Зображення з телеграму "Погляд Приходька"

Наступного дня після інциденту в Офісі Президента заявили, що на час розслідування нападу на журналістів "Схем" потрібно відсторонити голову правління Євгена Мецгера. Поліція ж відкрила кримінальне провадження

Окремою темою обговорення стала агресивна поведінка Мецгера до журналістів.

– Укрексімбик

– Може Укрексімбанк?

– Так-так. Вибачте, – написав редактор "Української правди" Михайло Ткач.

Укрексі́мбанк до біса обісрався… – написав користувач immortality



Відсилка до легендарної пісні про діда Максима / Зображення зі сторінки Дмитра Коваленка

Дивіться відео з "Укрексімбанку", яке вдалося відновити

Коротко про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"