Чи готовий Китай до повномасштабної війни зі США: думка політолога

Напруга навколо Тайваню продовжує зростати. Пекін та Вашингтон демонструють свою рішучість щодо конфлікту.

Йти на пряме військове зіткнення зі Сполученими Штатами для КНР було б досить небезпечно. Таку думку 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

Варте уваги Поріг третьої світової, – політолог пояснив конфлікти, що можуть "запалити" планету

Китай не готовий до повномасштабного протистояння зі США

За його словами, частина військово-політичних експертів вважають, що наразі Китай ще не готовий до повномасштабного військово-політичного протистояння Сполученим Штатам. "Крім того, це загрожує величезною економічною кризою для Китаю, і для всього світу", – наголосив політолог.

Китай лякає, він демонструє свою незгоду з тим, що відбувається. І демонструє, що він теж готовий застосувати силу. Тобто з обох боків ми бачимо демонстративні дії. США через візит Ненсі Пелосі теж демонструють свою рішучість і готовність допомагати Тайваню,

– пояснив Володимир Фесенко.

Політолог зауважив, хоч США дипломатично не визнають незалежність Тайваню, але реально вони є гарантом його безпеки.

Читайте також У росії зібрались "допомогти" Китаю впоратися з Тайванем, якщо про це попросять у Пекіні

Головна небезпека конфлікту

Також експерт додав, що нинішня ситуація навколо Тайваню нагадує йому конфлікт 1962 року навколо Куби. Тоді небезпека полягала в тому, що міг виникнути прямий конфлікт Сполучених Штатів та Радянського Союзу, наслідком чого могла стати ядерна війна.

Зараз, за словами політолога, схожа ситуація. В цьому і полягає головна небезпека конфлікту.

Тоді сторонам конфлікту вдалося досягти певних домовленостей і зменшити напругу в регіоні. Володимир Фесенко вважає, що подібного варто очікувати й від ситуації з Тайванем. Проте він наголосив, що проблема і напруга навколо Тайваню будуть зберігатися, як і плани Китаю щодо його захоплення.

Володимир Фесенко про конфлікт навколо Тайваню: дивіться відео

Загострення конфлікту навколо Тайваню на фоні візиту Пелосі

У зв'язку зі зростанням напруження в регіоні спікерка Палати представників Ненсі Пелосі анонсувала візит до Тайваню, пояснюючи це тим, що країні потрібна підтримка.

Пекін засудив анонсований візит Ненсі Пелосі на Тайвань та пригрозив рішучою відповіддю на цей крок.

Китай розпочав військові навчання біля китайського побережжя, це територія навпроти Тайваню. Там відпрацьовують вогонь артилерії та реактивних систем залпового вогню. З'являлась інформація, що китайські снаряди долітають до берегів Тайваню.

У відповідь на військові навчання Китаю на Тайвані підіймали у небо винищувачі.

Попри усі погрози Китаю, 2 серпня Ненсі Пелосі таки відвідала Тайвань. На 3 серпня у неї там запланована низка зустрічей з владою острова.

Варте уваги – Політолог розповів, які конфлікти можуть спровокувати Третю світову: дивіться відео