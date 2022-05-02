Почув гімн, залишив заробітки в Польщі та став на захист рідної землі: історія бійця Максима

Максима війна застала за кордоном. У перший же день повномасштабного вторгнення він вийшов на мітинги, а невдовзі – повернувся до України, щоб боронити її від Росії.

Як розповідають в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід", Максим – військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади. Хлопець у перші ж дні російської агресії вирішив повернутися з Польщі до України. Усе для того, щоб боронити рідну домівку від ворога.

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Можна було залишитися за кордоном

Відверто кажучи, можна було залишитися за кордоном, забути про своїх рідних і друзів... Але ким би я тоді був? Що б тоді від мене залишилося?,

– каже Максим.

Сам Максим із Нових Санжар, що на Полтавщині. У 2014 році він брав активну участь у Революції Гідності. Пізніше почав волонтерити, а також вступив до "Пласту". Через певний час він очолив осередок організації у місті Полтава. Але життя підкинуло йому справжнє випробування, щоб загартувати ще більше.

Був період, коли Максим вигорів. Він перестав вірити в себе в Україні. Тож ухвалив непросте рішення – переїхати до Польщі, щоб заробляти там гроші.

Хлопець розповідає, що про початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України він дізнався із соціальних мереж. Бомбардування міст рідної країни не могло оминути його. Тож у той же день, 24 лютого, він вийшов на польський мітинг у Вроцлаві для того, щоб підтримати свою державу.

Гімн України нагадав про присягу пластунів

Максима до повернення в Україну підштовхнув гімн. Він лунав на мітингах. І саме український славень нагадав йому про присягу пластунів, а також воїнів УПА. Її він разом з іншими хлопчаками, Максим складав у таборі в лісі. Тож хлопець вирішив, що необхідно повернутися до України. Зробити це для того, щоб воювати за рідну землю.

Хлопець часу не гаяв. Максим купив квиток на перший же автобус, який вирушав із Вроцлава до України. Хлопець розповідає, що в ньому їхали здебільшого чоловіки. Усі вони поверталися до Батьківщини. І це, зізнається він, ще більше переконало його, що він зробив правильний вибір.

Зараз він пліч-о-пліч зі своїми побратимами, бойовими єгерями, обороняє нашу державу на Донецькому напрямку. Воює Максим у складі Об'єднаних сил.

Коротко про ситуацію на Донеччині за минулу добу

Нагадаємо, що в Донецькій області продовжуються активні бойові дії. Російські загарбники не припиняють обстріли мирних міст. 1 травня стало відомо, що за минулу добу окупанти поранили 9 людей, серед яких – діти. Руйнують вони також і стратегічну інфраструктуру. Так, у Мар'їнці вороги перебили електромережу. Внаслідок цього місто Красногорівка залишилося без світла.

Водночас з області намагаються вивозити людей. Зазначимо, що за минулу добу, 1 травня, з "Азовсталі" евакуювали понад 100 мирних мешканців. Сьогодні, 2 травня, операція повинна продовжитися, адже на комбінаті ще залишилися ті, кого необхідно вивезти на безпечну територію.

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