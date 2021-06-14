Почуваю себе в безпеці, – російський опозиціонер Гудков, який виїхав в Україну

Російський опозиціонер Дмитро Гудков приїхав в Україну 7 червня, адже у Росії він відчував загрозу арешту. В іншій країні він почувається у безпеці.
Про це Гудков сказав в ефірі програми "Між іншим". Він пояснив, що не хвилюється за своє життя, адже добре знає стратегію Володимира Путіна.
До теми Мене витіснили, – російський опозиціонер Гудков про виїзд в Україну
Стратегія Путіна
"Я наразі почуваю себе у безпеці. Якби вони хотіли мене вбити, посадити чи отруїти – напевно, вони б це зробили в Росії, оскільки у Путіна є така стратегія", – сказав Гудков.
За його словами, очільник Кремля спочатку витісняє своїх опонентів з країни – робить все, щоб вони поїхали.
Якщо люди не їдуть – тоді вони починають використовувати інші механізми,
– наголосив Гудков.
Він також додав, що репресії щодо нього та його колег почались поступово, а не раптово. "Репресивна машина спочатку стартує, а тоді потрохи набирає обороти. Все сильніше і більше людей попадали під репресії. Це пов'язано з падінням рейтингів", – підсумував Гудков.До слова. У ЗМІ з'явилась інформація, що Гудков планує виїхати з України у Болгарії.
Репресії проти Гудкова: що відомо
- Дмитро Гудков – ексдепутат Держдуми. Він раніше гостро критикував російську агресію на Сході України.
- Він тоді пояснював дії Кремля тим, що ті хочуть "потішити себе примарною величчю". Гудков не голосував за входження українського Криму до складу Росії.
- Згодом проти нього відкрили кримінальну справу – звинуватили у заподіянні особливо великої майнової шкоди. Гудков пояснив, що справа стосується фірми його батьків, до якої він не має стосунку.