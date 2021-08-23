Почуваюся в Україні, як удома, – Науседа під час саміту Кримської платформи

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що в Україні почувається як удома. Водночас громадян нашої держави він вважає своїми найближчими друзями.

Про це глава прибалтійської країни повідомив під час першого саміту Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня.

Читайте також У Києві стартував саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція

Я маю приємність вітати усіх на першому саміті Кримської платформи. Я почуваюся тут (в Україні – 24 канал) як удома, тут я серед моїх найближчих друзів – українців,

– сказав політик.

Ґітанас Науседа зазначив: "Приємно знати, що ми готові вирішувати ту тотальну несправедливість, спричинену окупацією Криму. Для кожного литовця зрозуміло, що Крим – це невід'ємна частина незалежної України".

Необхідно посилювати санкції

Президент Литви наголосив, що надзвичайно важливо тримати питання Криму серед переліку головних питань міжнародного порядку денного.

Ми об'єднані уявленням про те, що права кримчан мають бути відновленні відповідно до міжнародного права. Ми всі залишаємося відданими прихильниками української територіальної цілісності й суверенітету,

– зауважив він.

За словами президента, також необхідно продовжувати працювати над посиленням санкцій до того часу, поки Україна не відновить свій суверененітет на території Криму.

Цікаво У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

Саміт Кримської платформи: дивіться відео