Подальші кроки будуть критичними для миру, – Велика Британія після ради НАТО – Росія
Джерело:МЗС Великої Британії
Міністерка закордонних справ Великої Британії прокоментувала підсумки засідання Ради НАТО – Росія. Вона наголосила на важливості подальших кроків.
Очільниця МЗС Великої Британії назвала єдиний шлях вперед для Росії
Елізабет Трасс назвала єдиний шлях для Росії. На її думку, це – деескалація та участь у конструктивних дискусіях.
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Те, що відбудеться далі (після засідання Ради Росія – НАТО – 24 канал), буде мати вирішальне значення для миру і безпеки в Європі,
– наголосила чиновниця.
Вона зазначила, що вторгнення Кремля в Україну стане серйозною помилкою, яка дорого обійдеться російській економіці.
Трасс також додала, що Москва продовжує порушувати взяті на себе зобов'язання.
Деталі про засідання Ради НАТО – Росія
12 січня у Брюсселі стартували переговори Ради НАТО – Росія. На них сторони обговорили безпеку у Європі, зокрема біля кордонів України. На брифінгу після переговорів генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія дорого заплатить за агресію проти України.
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- Про загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну світ говорить ще з жовтня 2021 року. Раніше українська розвідка казала, що ворог може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року. Однак секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що для цього Кремлю доведеться стягнути втричі більше військ.
- Міжнародні партнери закликають Кремль до деескалації. США, НАТО та ЄС погрожують серйозними санкціями.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що наші військові захищатимуть рідну землю "до останньої краплі крові".
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