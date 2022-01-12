Подальші кроки будуть критичними для миру, – Велика Британія після ради НАТО – Росія

Міністерка закордонних справ Великої Британії прокоментувала підсумки засідання Ради НАТО – Росія. Вона наголосила на важливості подальших кроків.

Очільниця МЗС Великої Британії назвала єдиний шлях вперед для Росії

Елізабет Трасс назвала єдиний шлях для Росії. На її думку, це – деескалація та участь у конструктивних дискусіях.

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Те, що відбудеться далі (після засідання Ради Росія – НАТО – 24 канал), буде мати вирішальне значення для миру і безпеки в Європі,

– наголосила чиновниця.

Вона зазначила, що вторгнення Кремля в Україну стане серйозною помилкою, яка дорого обійдеться російській економіці.

Трасс також додала, що Москва продовжує порушувати взяті на себе зобов'язання.

Деталі про засідання Ради НАТО – Росія

12 січня у Брюсселі стартували переговори Ради НАТО – Росія. На них сторони обговорили безпеку у Європі, зокрема біля кордонів України. На брифінгу після переговорів генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія дорого заплатить за агресію проти України.

Росія стягує свої війська до кордону України: коротко

Про загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну світ говорить ще з жовтня 2021 року. Раніше українська розвідка казала, що ворог може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року. Однак секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що для цього Кремлю доведеться стягнути втричі більше військ.

Міжнародні партнери закликають Кремль до деескалації. США, НАТО та ЄС погрожують серйозними санкціями.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що наші військові захищатимуть рідну землю "до останньої краплі крові".

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