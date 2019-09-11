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      Податковою реформою по Зеленському: які ризики для країни несе законопроєкт №1210

      329 Читать новость на русском
      ПДВ
      ПДВ / slovoidilo.ua

      Рада в швидкому порядку розглядає кілька податкових законопроєктів, які призведуть до істотного погіршення підприємницького клімату, вдарять по українському малому і середньому бізнесу.

      Про це пише співзасновник Bendukidze Free Market Center Володимир Федорін.

      Це робиться під гаслами "детінізації", "виконання міжнародних зобов’язань України", і хоча не озвучується вголос необхідності провести непопулярні реформи, поки є підтримка в парламенті.

      Володимир Федорін пояснює, що результатом прийняття проєкту закону буде посилення корупції, різке зростання невдоволення самозайнятих, додатковий відтік економічно активного населення за кордон і повна зупинка інвестиційної активності значної частини середнього бізнесу.

      Безперечно, Україна потребує підвищення ефективності податкової системи. Різнобій ставок, нерівні умови конкуренції через неоподатковуваний тіньовий імпорт, привілейоване становище платників податків олігархів все це пригнічує інвестиційне середовище і є одним з ключових чинників бідності нашої країни.

      Однак без кроків назустріч бізнесу, без зниження номінальних ставок всі суто фіскальні кроки будуть справедливо сприйматися українцями як тріумф бюрократії, порушення суспільного договору і обман довіри,
      – написав Федорін.

      Також він зазначає, що "фіскальні ініціативи "Слуги народу", а конкретно Данила Гетьманцева груба політична (що веде до кризи довіри до президента і нової влади) і економічна помилка. Щоб почати швидко розвиватися, Україні потрібна радикальна стимулювальна реформа податкової системи, а не торжество азаровщини, позбавлене будь-якої логіки, крім логіки хапка".

      Союз українських підприємців вважає, що всі ці законопроєкти можуть призвести до трагічних наслідків для українського бізнесу наслідків.

      Європейська бізнес-асоціація нарахувала 13 підводних каменів законопроєкту 1210.

      "Експерти Асоціації висловлюють своє застереження щодо недоцільності прийняття законопроєкту в такому вигляді та у надзвичайно стислі строки, що пропонуються у зв’язку із невідкладним статусом законопроєкту. Асоціація повністю підтримує заяву прем'єр-міністра України про те, що податкова реформа має розпочатися навесні 2020 року, а зміни до податкового законодавства повинні вступити в силу з 2021 року", цитує Федорін звернення ЄБА.

      blog_ava
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      Теги: Законодавство Податковий кодекс Податки Корупція
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