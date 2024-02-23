У Подільському районі Києва горять склади

.У Подільському районі горять складські приміщення. Міська влада повідомила, що у районі може спостерігатись погіршення повітря.

Пожежа у Подільському районі спалахнула 23 лютого. Про це повідомили в КМДА.

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На місці працюють рятувальники

У Києві горять складські приміщення – на місці пожежі працюють усі аварійно-рятувальні служби.

У КМДА повідомили, що у зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря.

Якщо ви перебуваєте в місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;.

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Місцеві телеграм канали заявили, що попередня причина пожежі – коротке замикання.

Чи є постраждалі

Про постраждалих наразі не повідомлялося. Тим часом у мережі поширюють кадри з місця події.

Пожежа у Подільському районі: дивіться відео

Зазначимо, що нині пожежа також була в Одесі. Однак причиною став російський обстріл.

В Одесі через обстріл горіла цивільна інфраструктура: є загиблі

Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками, в Одесі спалахнула пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. Згодом, після 5 ранку, під завалами знайшли тіла ще двох загиблих.

На Херсонщині та Донеччині теж палали будинки

У ДСНС повідомили, що Херсон всю ніч здригався від вибухів. Через влучання ворожих боєприпасів виникло 4 пожежі. Горіли житловий будинок, господарчі споруди та складське приміщення.

Крім цього, у Донецькій області рятувальники ліквідували 2 пожежі, що виникли через ворожі обстріли. Горіли легкові автівки та складське приміщення. Про постраждалих не повідомлялося.