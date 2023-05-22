Перші ознаки громадянської війни: чим недобрим для Кремля може завершитися історія в Бєлгороді

У Бєлгородській області бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіон "Свобода Росії" звільняють населені пункти від путінського режиму. Такі події почали розгортатися у ніч на 22 травня. Це може свідчити про початок громадянської війни в Росії.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, чому це добре для України.

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"Це дуже добре для нас, бо сьогодні в Росії немає війська. Все, що боєздатне, перебуває в Україні. Там (в Росії – 24 Канал), якщо і є на навчальних центрах мобілізованих, то вони не є підготовленим військом, яке спроможне виконувати бойові завдання", – відзначив Жданов.

Події в Бєлгородській області

Відзначимо, що в ніч на 22 травня в Бєлгородській області пролунали вибухи. На ранок з'явилося відео від "Російського добровольчого корпусу", де вони зазначили, що перетнули кордон з Росією. За їхніми спинами виднілися найменування деяких населених пунктів Бєлгородської області. За деякий час легіон "Свобода Росії" закликав місцевих залишатися вдома та не чинити опір.

Бєлгородські чиновники повідомили про "тривожну ситуацію" в регіоні. Своєю чергою в українському ГУР МО відзначили, що зазначені організації проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки". Потрібна вона для захисту цивільних українців.

"Буданов раніше зазначав у своїх інтерв'ю, що одна з цілей після перемоги – створення демілітаризованої зони з Росією як мінімум 100 кілометрів вздовж нашого кордону. Якщо вони роблять демілітаризовану зону – це добре", – прокоментував військовий експерт.

Олег Жданов про події в Бєлгороді: дивитись відео

На Бєлгороді не зупиняться

Олег Жданов припустив, що зупинятися на Бєлгороді учасники сьогоднішніх подій не будуть. Але тут є питання: як вони рухатимуться – вздовж кордону чи вглиб країни.

Подивимося, як все буде розвиватися. Вони оголосили Бєлгородську народну республіку, підняли прапори та, може, зараз почнуть формувати органи державного управління нової Росії на базі Бєлгородської,

– припустив він.

Також він додав, що завтра інші суб'єкти можуть висунути свої політичні гасла і теж почати рухи убік відокремлення від Росії. Особливо про серйозність намірів говорить застосування важкої бронетехніки, танків та гелікоптерів.

"Фактично це перші ознаки громадянської війни в Росії. Ми передбачали на початку такий конфлікт, коли імперія починає загарбницькі війни, а сама вже тріщить. Це може призвести до внутрішнього протистояння. Головне – у цих прикордонних територій немає військ і генштабу треба знімати резерви з території України", – додав Жданов.

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