"На Бєлгородщині має бути буферна зона": як російська пропаганда реагує на події в області

Російські пропагандисти продовжують блискавично змінювати риторику за вказівкою влади. Тепер вони заявляють про потребу буферної зони на Бєлгородщині.

Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний журналіст, відеоблогер Гліб П'яних. Найбільше його обурила теза пропагандиста Сергія Карнаухова про "порятунок людей".

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"Яка ж гнида! Яким він тоном сказав "ми людей рятуємо". Як ви "рятуєте" людей, ми вже 20 років спостерігаємо, а останні півтора року цей "порятунок" загострився", – сказав П'яних.

Російські пропагандисти не проти буферної зони в Бєлгороді: дивіться відео

Що цьому передувало

Російський пропагандист Сергій Карнаухов в ефірі власного шоу на російському телебаченні несподівано заявив, що у створенні буферної зони в Бєлгородській області "немає нічого такого".

"Оскільки ми не створили буферну зону на території противника, треба створювати тоді всередині країни. Нічого в цьому нема такого, абсолютно нічого. Ми не визнаємо слабкість, ні перед ким не просимо вибачення", – цинічно зазначив Карнаухов.

Пропагандист наголосив, що це робитиметься "для людей", щоб їх "урятувати".

Події на Бєлгородщині: коротко

22 травня легіон "Свобода Росії" спільно з Російським добровольчим корпусом нібито почали "звільняти" регіони Росії від путінського режиму. Натепер відомо про "звільнення" населених пунктів Козинка, Грайворон і Гора-Подол.

Речник української розвідки Андрій Юсов спростував інформацію про "українську" ДРГ. За його словами, легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію в Бєлгородській області, щоб створити "смугу безпеки" для захисту цивільних українців. Проте самі українці участі в заходах не беруть.

23 травня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков несподівано оголосив про скасування режиму контртерористичної операції в регіоні. Причини такого рішення він не пояснив, як і не прокоментував ситуацію.

Буферна зона – це нежилий район, що має на меті зберегти два або більше інших районів держав на відстані один від одного.