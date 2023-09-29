Завдали втрат противнику, – легіон "Свободи Росії" про спецоперацію на Бєлгородщині

Російські добровольці 28 вересня провели чергову успішну операцію на території Бєлгородської області. Ворог зазнав втрат у живій силі й техніці.

"Цезар", заступник командира легіону "Свобода Росії", розповів в ефірі телеканалу "Рада" про подробиці нового рейду.

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"Подробиці операції я наразі розголошувати не можу, але можу сказати головне: операції триватимуть. Вчорашня минула без втрат з нашого боку. Завдано шкоди противнику", – зазначив "Цезар".

Він наголосив, що ЛСР постійно турбуватиме війська Росії, щоб знизити тиск на загальному фронті і дати змогу побратимам зі ЗСУ виконати поставлені завдання.

До слова, російські добровольці часто заходять на територію Бєлгорода і практично щодня проводять там операції. Але далеко не всі з них афішуються.

Російські кордони не захищені

Усі мільярди, виділені на укріплення кордону країни-агресорки, порозкрадали губернатори та військові чиновники за старою схемою. Тому зайти на територію Росії досить легко.

Крім того, російські війська мають низький морально-психологічний дух. Багатьох стримують лише загороджувальні загони, які не дадуть шансу вижити.

"Коли до них дійде, що вони можуть повернути багнети на Кремль – процес значно пришвидшиться", – констатував "Цезар".

Рейди російських добровольців: останні новини

Останній рейд Російського добровольчого корпусу відбувся 6 вересня. Під час операції було знищено працівника ФСБ і поранено ще 10 окупантів.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що дії російських добровольців набуватимуть нового масштабу. У країні-агресорці накопичується ефект "розсмикування".

Як відомо, рейди РДК і легіону "Свобода Росії" почались ще наприкінці травня. Тоді бійці зайшли на 42 кілометри вглиб Росії і затрофеїли ворожу техніку.

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" – військові підрозділи ЗСУ, сформовані з етнічних росіян. Україна координувала дії з ними лише до держкордону, тому відповідальність за рейди на територію країни-агресорки лежить повністю на них.