Путін уміє дистанціюватись від катастроф: що відбувається в Кремлі через дії на Курщині
Події у Росії однозначно не на користь російській владі. Проте Владімір Путін намагається поводитись так, ніби у Курській області не відбувається нічого.
Є повідомлення, що Росія хоче використати строковиків, щоб спробувати відбити наступ України на своїй території. Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес розповів 24 Каналу, що це свідчить про відчай кремлівської влади. Путін уникає мобілізації у Москві та Санкт-Петербурзі, адже не хоче, щоб там відчули наслідки війни, яку Росія розпочала проти України.
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Проблеми у Росії
Бен Годжес зауважив, що у Москві стикаються із проблемами кадрового забезпечення. Значна частина громадян покинула Росію за останні кілька років, тому там відчувається нестача робочої сили.
Я вважаю, що їм (керівництву Росії – 24 Канал) доведеться ухвалювати складні рішення для врегулювання проблеми із кадрами,
– сказав він.
Чи оголосять у Росії мобілізацію
На думку генерал-лейтенант у відставці, оголошення мобілізації у Росії було б не популярним рішенням кремлівської влади, що призвело б до обурення у суспільстві. На його думку, саме тому Владімір Путін нещодавно відвідував Чечню.
Все для того, щоб знайти більше людей, аби уникнути складного політичного рішення щодо мобілізації,
– висловився Годжес.
Операція у Курській області
Події у Курській області негативно впливають на ситуацію у Росії, зокрема політичне, військове та економічне становище Кремля.
Путін вміє дистанціюватися від катастроф всередині Росії. Те, що він нещодавно побував у Азербайджані та Чечні під час цих подій є прикладом того,
– зазначив генерал-лейтенант у відставці.