Воєнний оглядач 24 Каналу Андрій Дрозда аналізує основні події війни 9 вересня 2026 року на фронті та в тилу.

Головні теми випуску:

масовані російські удари по Україні;

російська атака на пункт пропуску "Старокозаче" та інцидент із дроном над Румунією ;

несподівані підсумки засідання Рамштайн;

нові загрози від РФ – балістичні ракети дальністю до 800 кілометрів;

що насправді відбувається в районі Лиману;

аналіз ситуації на фронтах і основних напрямках. Текстова версія огляду подій війни Андрія Дрозди – на 24 Каналі. Війна дронів і ракет: російські удари по Україні

Сьогодні від російських ударів Росії постраждав не лише Київ, масованої атаки зазнав і південь України.

У Херсоні та Миколаєві блекаути були. Там росіяни били по інфраструктурі критичній, по підстанціях, по логістиці, так само по гіпермаркету Metro прилетіло. Загинула місцева мешканка сімдесяти років, були госпіталізовані. Склади, поштові термінали, коротше, дуже багато ударів по Миколаєву і по півдню України.

Фото – ДСНС

У Києві дрон посеред білого дня влетів у 24-поверховий будинок в Дарницькому районі. Горіло кілька поверхів, одинадцятий-дванадцятий поверх цього будинку. Шестеро постраждалих. На щастя, ніхто не загинув, але понад двадцять людей довелося евакуювати.

Ця атака була не єдиною. "Герані-4", "Герані-5", всі ці реактивні дрони російські над Києвом сьогодні фіксували. В інших районах міста теж ці дрони російські падали, влучали в будинки.

Фото – ДСНС

Також були російські удари по залізниці та поїздах сьогодні. На жаль, є жертви.

Терор на кордоні

Знову відбувся удар по черговому КПП, цього разу – по пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні між Україною і Молдовою в Одеській області. Там двоє людей загинуло і були поранені.

Російські дрони атакували на КПП людей, які намагалися перетнути кордон. Внаслідок цього удару загорілися автобуси, автомобілі. Є загиблі – хтось не встиг вийти з транспорту, коли вогонь уже перекинувся після вибуху.

Фото – Одеська ОВА

Молдова вже офіційно відреагувала на цей інцидент, але реакція росіянам абсолютно байдужа. Вони такий удар вже не вперше прицільно здійснюють по пунктах пропуску для того, аби паралізувати рух на кордоні, перевезення товарів, рух людей і так далі, і просто сіяти страх і терор на Одещині.

Російський дрон залетів у Румунію

Російський безпілотник залетів аж у Румунію, перетнувши при тому Одеську область і Молдову. Про це портал повідомляє Okо Gora.

На інфографіці видно траєкторію реактивного безпілотника "Герань-4", який на висоті приблизно 7 кілометрів пролетів зі сходу на захід і з Криму окупованого через Одещину на територію Румунії аж залетів, там розвернувся. Летів він над Румунією приблизно пів години, і збити його ніхто не встиг.

Не відреагували румунські військові, військово-повітряні сили. Дрон зрештою завернув знову в Молдову, і там у нього закінчилось пальне. Він впав посеред якогось поля, очевидно. Принаймні, нікого не зачепило цим безпілотником, що вже добре.

Але знову ж таки, цей інцидент показує вразливість країни НАТО, Румунії, до таких повітряних загроз. Не на все вони встигають там реагувати.

Загроза нової російської балістики

Додаткова загроза готується з боку Росії. ГУР повідомили, Головне управління розвідки повідомило про те, що до кінця цього року росіяни планують випробувати новий тип балістичних ракет з дальністю до 800 кілометрів, що дістати західні області України такими ракетами.

Нічого нового. Росія змінює постійно підходи до засобів ураження, змінює ці засоби ураження, їх розвиває, модифікує. Від звичайних повільних "Шахедів" вони перейшли до швидкісних, реактивних, збільшили їхню дальність коштом різних компромісів конструкції. Так само бачимо ракети ці "Бандероль" з'явилися, які теж доволі далеко летять і багато проблем уже створюють. І масово Росія їх випускає. Тепер ще і дальність балістики ворог хоче збільшити.

Це вже їхній давній намір. Але от пішов якийсь час на це рішення технічне. У ГУР кажуть, що росіяни наближаються до застосувань таких ракет.

Це означає, що нам треба поспішити зі своєю балістичною програмою, з ракетами-перехоплювачами, активніше працювати з партнерами, щоб вони вже ці перехоплювачі нам надавали.

Далекобійні удари України по російських цілях

Українські безпілотники атакували Новоросійськ і інші російські бази там поруч, в Новоросійську, на узбережжі Чорного моря.

Було уражено термінал нафтопродуктів на території порту Новоросійська. Масштабна пожежа була в Новоросійську вночі, масштабний наліт – багато дронів було застосовано.

Крім порту були атаковані й інші цілі, об'єкти, навіть в самому Новоросійську і поруч з ним. Уражено низку військових цілей як в Новоросійську, так і в Анапі, Геленджику.

Зокрема, військово-морська база Новоросійська була атакована, і там було втрачено росіянами низку військових плавзасобів, в тому числі ракетоносії.

Було знищено в Анапі палубний винищувач Су-33 і гелікоптер Мі-8. А в Геленджику, в районі Геленджика, радіолокаційні станції російських систем ППО, зокрема "Каста 2Е2" і станція РЛС зі складу комплексу ЗРК С-300, С-400. От така у нас ситуація по далекобійних ударах.

Пізніше стало відомо, що отримав "нову порцію" наш старий знайомий" – носій крилатих ракет "Адмірал Ессен".

"Ессен" вигрібає / Інфографіка – ГУР

Рамштайн: що пообіцяли партнери

8 вересня відбулося засідання в форматі Рамштайн. З нашого боку були присутні міністр оборони Євген Хмара і головнокомандувач Михайло Драпатий. Представили партнерам план війни, за яким діють сили оборони України.

Партнери озвучили свої наміри передати Україні різноманітне озброєння. Напевно, найбільш така важлива новина надійшла із Німеччини, шокованої зухвалими диверсіями росіян на своїй території.

Міністр оборони Борис Пісторіус, заявив, що Німеччина терміново виділяє Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 зі своїх запасів і здійснить нові постачання ракет до літаків F-16 і закупівлю дронів профінансує. Там великий пакет допомоги – на сотні мільйонів.

Крім того, Велика Британія на сто мільйонів фунтів теж профінансує постачання американського озброєння через програму PURL, постачу майже ста тисяч дронів до кінця року, десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності. Це все фінансує Британія.

Нідерланди триста мільйонів дають у проєкт "Лінія дронів" і триста ракет-перехоплювачів проти безпілотників. Норвегія так само на двісті мільйонів пакет допомоги на закупівлю ракет Patriot теж виділяє.

Там є й інші країни: країни Балтії, Швеція теж виступали. Всі молодці, всім дякуємо за підтримку. Доволі плідне було засідання Рамштайну, особливо ракети-перехоплювачі нам дуже потрібні.

Лиманський напрямок: чи реальна українська наступальна операція

Офіційно мало що відомо, але є багато коментарів і навіть вже розгортаються дискусії навколо подій на Лиманському напрямку.

Найбільше суперечок відбувається навколо виступу росіян північніше Лиману, який тут все ще існує на мапі Deep State, і можливих українських атак чи контратак на цьому напрямку для того, аби зрізати цей виступ.

Йде мова зокрема про атаки в районі сіл Рідкодуб, Нове, Колодязі, Новоселівка, Дробишеве тощо. Це те, що найбільше обговорюють, і звідти є відео присутності українських військ або фото і так далі.

Французький аналітик Клеман Молен вчора все детально розписав, заявляючи, що вже 4 місяці у цьому районі успішно йде українська наступальна операція. Молен стверджує, що вже звільнено майже там дві сотні квадратних кілометрів.

Але з ним не згодні інші оглядачі. Наприклад, Костянтин Машовець. Дійсно, хтось щось не договорює. Точніше, ситуацію про ситуацію на певному напрямку дещо притримують, не договорюють з метою прикрити інформаційно певну операцію, яка відбувається там. І в цьому випадку, очевидно, у нас подібний приклад ми маємо.

По Лиману чекаємо офіційної інформації / Скриншот карти DeepState

Богдан Мирошников, інший український оглядач фронту, пише у своєму телеграм-каналі трохи інші речі. Він полемізує з Клеманом Моленом, що немає оточення ворога на Лиманському напрямку, але вказує, що росіяни "від'ємно наступили", коли з'явилася загроза.

Операція ще триває, ведуться важкі виснажливі бої на ще більш важливих рубежах. І не тільки Святогірськ знову стає тиловим містом, а також від Лимана ворог був дещо відсунутий. Ми ж пам'ятаємо, як взимку і навесні ворожі групи постійно інфільтровувалися саме в це місто, накопичувались там. Зараз цього там вже майже немає. Третій армійський корпус працює,

– пише Мирошников.

Слова українського аналітика підтверджують, що "щось" таки відбувається на Лиманському напрямку, а також в районі Святогірська. Зважаючи на відео від бригадного генерала Білецького, командувача третього армійського корпусу, стає очевидно, що росіян звідти відкинули, й відкинули суттєво. Це теж опосередковано є доказом того, що нашим вдається відсувати, відкидати ворога от в межах цього вклинення північніше Лимана.

Слов'янський та Краматорський напрямки

Слов'янський та Краматорський напрямки – 7 вересня DeepState показали певні просування росіян.

Зокрема, до Рай-Олександрівки, росіяни заходять також в район Миколаївки окремими піхотними групами, звідки їх наші пробували відкинути.

Поруч село Заповідне біля траси "Бахмут – Слов'янськ". Але ситуація в районі Заповідного поступово ускладнюється. Ворог вже намагається проникати в східну частину населеного пункту і розширюється через це "сіра зона". Противник не обмежується окремими заходами, а пробує зайти глибше і знайти можливість для подальшого просування і закріплення вже безпосередньо в селі.

Заповідне – ласий шматок для окупантів / Скриншот карти DeepState

Особлива увага на район північніше і північний схід від Никонорівки в районі траси на Слов'янськ. Там діють як окремі групи противника, так і наші підрозділи, які здійснюють необхідні переміщення і роботу по ворожих групах. Тобто відбуваються з нашого боку рейдові дії, щоб зачистити російські ДРГ і групи піхоти, які туди заходять, вклинюються.

Через активність ворожих БпЛА будь-яке пересування в цій зоні залишається вкрай небезпечним. Західніше Заповідного теж росіяни вже інфільтруються в район Василівської Пустоші. Тобто там теж зафіксовано було російську піхоту. Були спроби встановити там російський триколор, щоб позначити свою присутність, створити інформаційний ефект. Це вже дуже близько від околиць Краматорська.

Костянтинівський і Добропільський виступи

У районі Костянтинівки "сіра зона" доходить до села Молочарка і не далі, до Осикового навіть не доходить. Осикове нашим довелося нещодавно зачищати, як в Олексієво-Дружківці, бо там теж були групи росіян.

Росіяни проникають і також район Торського, Райського в напрямку Дружківки. Це те, що ми бачимо, зрештою, і з інших джерел, так що росіяни насправді там створюють напругу і їхня піхота туди заходить.

Ситуація на Півдні / Скриншот карти DeepState

На Добропільському виступу ворог заходить аж на північ міста Добропілля в район села Ганнівка. Раніше повідомлялось, що це окремі російські ДРГ, але очевидно, що цей коридор проникнень ворога досі не перекрито.

Тривають бої за Водянське, за села південніше міста Добропілля. Там якраз відбуваються активні бойові зіткнення. І за Білицьке так само йдуть активні тут бої.

Там немає якоїсь такої стійкої зараз лінії фронту, але "Азов", який відповідає за цей сектор оборони, активно ворога глушить, знищує. На цьому напрямку ворожі втрати можуть переважати наші у шістдесят разів, тобто шістдесят до одного. Росіяни готові йти на такі втрати для продовження своїх атак.

Огляд подій війни 9 вересня 2026 від Андрія Дрозди – дивіться відео: