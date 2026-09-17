Воєнний аналітик 24 Каналу Андрій Дрозда в огляді подій війни за добу на фронті та в тилу від 17 вересня 2026 року розповідає про українські удари по російській авіабазі в Ростові-на-Дону, російську атаку на порт Чорноморськ, ураження С-400 на Брянщині та перебіг боїв на Куп'янському, Лиманському й Добропільському напрямках.

Текстова версія огляду подій 17 вересня – на 24 Каналі.

Далекобійні операції та удари по Росії

Оскільки абсолютно жодним перемир'ям, енергетичним, морським чи зерновим, не пахне – продовжуються удари з обох сторін по різних об’єктах.

Росія, звісно, здійснює свій терор і по українських містах: по Сумах, по Києву, де вчора скидали КАБи, знову застосовували балістику, били по Запорізькій області та по Одеській.

Україна у відповідь атакувала воєнні цілі. Наші ж проводили масштабну вчора дронову атаку по Росії. Росіяни офіційно повідомили, що близько 700 дронів атакували їх за ніч і станом на ранок.

Серед уражених об'єктів є Ярославський нафтопереробний завод. Це великий завод, який переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік — або переробляв за нормальних умов, поки його не атакували дрони.

Ярославський НПЗ у вогні та диму / фото – соцмережі

Нагадаємо, три з шести ключових заводів, які виробляють дизель у Росії, зараз не працюють. Відбуваються нові й нові удари по НПЗ. Тому про енергетичне перемиря, про яке раніше говорив Трамп, не йдеться. Ця історія існує лише у фантазіях американського президента.

Також аеродром в Ростові-на-Дону "Центральний" було атаковано нашими дронами. Центр спецоперацій СБУ "Альфа" відпрацював по тих об'єктах і засобах авіації, які перебували на летовищі, а також уражено, очевидно, склад із авіаційними ракетами та боєкомплектом.

Вибухи у Ростові-на-Дону – дивіться відео:

Отакий феєрверк і салют відбувся. Явно, що детонували не самі літаки й гелікоптери, а накопичені там боєприпаси.

Уже підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 — очевидно, військово-транспортних — і трьох гелікоптерів. Тому було чому горіти на цій авіабазі.

У росіян втрата щонайменше шести одиниць авіатехніки в ході цієї атаки. Атаку можна вважати доволі-таки успішною.

Удари росіян по Чорноморську та портовій інфраструктурі

Росіяни, у свою чергу, били по українських містах. А ще удари по портах знову були.

Порт Чорноморськ. Там вони били по суховантажних кораблях, які в цей момент перевантажували контейнери. Ворог хвалиться, що їхні дрони "Гарпія" атакували три судна в порту Чорноморська, ще по парому пробували бити.

Росіяни самі надають докази й зізнаються у своїх злочинах безпосередньо стосовно ударів по портовій інфраструктурі.

Також відомо, щот Росія атакувала цивільне судно в Чорному морі, яке прямувало до одного з українських портів. Російський БпЛА вдарив по судну під прапором Танзанії, внаслідок чого загинув його капітан.

Ураження С-400 на Брянщині

Генштаб вранці повідомив про ураження двох пускових установок комплексів С-400 у Брянській області.

Це сталося біля населеного пункту Вигоничі на Брянщині.

Звідти росіяни обстрілювали Київщину та, можливо, інші області, до яких могли дотягнутися такими ракетами. Це, по суті, балістичний удар. Але наші військові вистежили місце перебування цих пускових установок і по них було завдано зранку удару.

Можливо, спрацювали підрозділи Сил безпілотних систем спільно з розвідкою. Поки що мало деталей, хто виконав це ураження, але такі прецеденти вже були. Принаймні досвід ударів по С-400 в нас є, і ми продовжуємо таку роботу.

Куп'янський напрямок і зачистка біля Дворічної

Біля Куп'янська та Дворічної продовжуються активні дії 23-го окремого штурмового полку "Р.У.Г." корпусу "Хартія".

Цей підрозділ складається, зокрема, з добровольців із країн Південної та Центральної Америки — там багато добровольців із Бразилії, Колумбії, Перу та інших країн. Вони вже успішно зачистили деякі ділянки в районі населених пунктів Дворічна, Западне, біля берегів річки Оскіл.

Це район приблизно за 10 – 12 кілометрів на північ від Куп'янська. Він важливий для контролю логістики на північ Куп'янська. Росіяни використовували цей район і плацдарм, а також цю дорогу для спроб наступу на Куп'янськ з півночі.

Переважно ворог просочувався тут вздовж траси, берегами Осколу, заходячи невеликими піхотними групами вже безпосередньо в Куп'янськ. Зараз відбувається перетискання цього коридору, стискання горловини цього плацдарму, щоб росіяни не могли рухатися на Куп'янськ.

Є кадри відео від наших військових безпосередньо із цього підрозділу. Ми бачимо лісові масиви на захід від села Западне. Далі вже ріка Оскіл, а синім кольором позначені райони, де просуваються наші військові з 23-го полку.

Проводячи зачистку в цьому лісовому масиві, видно місце укриття ворога — там, де він ховався й накопичився в цьому лісі на північ від Куп’янська. Окремі російські піхотинці з’являються на цьому відео.

Зачистка на Куп'янському напрямку – дивіться відео, 18+:

Як із ними борються військові 23-го полку? Насамперед це дронова розвідка і робота скидами. Навіть FPV-дрони на оптоволокні між деревами складно використовувати, але після повітряної роботи безпілотниками туди заходять для зачистки штурмовики з 23-го полку й проводять на місцевості роботу з випалювання та знищення росіян, які засіли в цьому районі.

Робота ця складна, швидкою й миттєвою бути не може. Щоб уникнути втрат з нашого боку, потрібно планомірно й спокійно рухатися вперед і здійснювати таку зачистку. Поступово, крок за кроком, ця робота ведеться.

Навіть на мапі DeepState цей лісочок ще в червоній зоні. Йдеться про район, зачистку якого проводять підрозділи 23-го штурмового полку.

Чи позначається ця ситуація безпосередньо на обстановці в Куп’янську? Так, поступово позначається, оскільки в росіян з’являється все менше місця для маневру і для заведення своєї піхоти в Куп’янськ цим коридором між Артківкою і Голубівкою.

Однак мова не йде про миттєві наслідки, оскільки за останні місяці в Куп’янську накопичилося вже доволі багато російської піхоти, і їх потрібно звідти наново викурювати.

Telegram-канал Мучной, який веде український військовий, пише, що присутність наших бійців у цій зоні між Западним і Дворічною поступово змінює ситуацію на цьому напрямку через активізацію бойових дій. Відсутність стабільного контролю з боку противника означає, що населені пункти вздовж Осколу наразі доцільно відносити до сірої зони. Але говорити про повний контроль над тим же селом Западне поки зарано — бої на цій ділянці все ще тривають.

Операція Вівальді на Лиманському напрямку – нові подробиці

Південніше — на Лиманському напрямку в районі виступу біля сіл Колодязі, Дробишеве, Рідкодуб, Новоселівка – відбувається операція "Вівальді".

Тут лише частину об’єктивної реальності висвітлюють офіційно наші військові, говорячи переважно про ділянку на краю, на самому східному виступі цього вклинення росіян біля Лиману

У районі річки Нітріус, українські військові зуміли відкинути ворога за цю річку і зачистити такі села, як Середнє, Шандриголове, Новоселівка.

Уже відомо про Дробишеве, а також про Олександрівку — це ще раніше відбувалася там зачистка. Але є об'єктивні дані, які дозволяють стверджувати, що українські військові досягли значно більших успіхів, фактично зрізавши увесь цей виступ, усе це вклинення на північ від Лимана.

Про це окремо говорив Андрій Білецький, командувач Третього армійського корпусу, заявивши, що російська північна клешня, яка мала охопити міста-фортеці на Донеччині, фактично розгромлена.

Добрі новини від генерала Білецького:

У росіян був задум на Донецькому напрямку здійснити охоплення так званих міст-фортець з півночі і з півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі — через оцей виступ, який зараз зрізається, на місто Святогірськ.

Росіяни намагалися рухатися далі й хотіли вийти до населеного пункту Барвінкове, де ці дві клешні російської армії — Добропільська з півдня і Святогірська з півночі — мали замкнутися.

Про цей задум російського генштабу ми не раз говорили в наших оглядах. Якщо віддалити карту, це мало виглядати так: рух на Святогірськ, далі на Барвінкове через Лиманський плацдарм. Для цього треба було захопити Лиман, Святогірськ і форсувати Сіверський Донець.

З Добропілля ворог теж намагався пробитися на північ до Барвінкового. Паралельно зараз вони намагаються працювати по ближньому охопленню і рухатися з Добропільського виступу на Дружківку. Але це вже запасний план, коли не вдається пробитися по більшому охопленню. Росіяни зменшують діаметр і напрямок своїх спроб проривів.

Ключова історія — генеральний задум Герасимова і його генералів пробитися саме в район Барвінкового, на межу Харківщини і Донеччини, і по більшому охопленню обійти Слов’янськ-Краматорськ, фактично відрізавши їх і далі штурмуючи. Цього ворогу зробити не вдасться — це вже зрозуміло.

На Добропіллі ворог зупинений був "Азовом" і десантно-штурмовими підрозділами. А в районі Лимана зараз відбуваються дуже цікаві речі: Третій армійський корпус по суті зрізає зародок цієї клешні, яку ворог намагався наростити, розвинути тут у районі того ж таки Дробишевого.

Доходили мало не до Святогірська росіяни, але не дійшли туди і були відкинуті. Путін недаремно згадував Святогірськ у своїх публічних виступах, оскільки йому доповідали, що місто уже взято, хоча це було явно брехнею.

Що ми бачимо з району Лимана зараз по відео, яке публікують підрозділи Третього армійського корпусу? Бачимо, зокрема, кадри, напевно, ще весни — початку літа, де зафіксовано удари по російських складах і логістиці, очевидно, навіть на території Луганщини.

Удари по логістиці росіян – дивіться відео:

Усе це в комплексі змусило ворога перенести свої склади і логістичні потужності ще далі на територію прикордоння російсько-українського і навіть у Воронезьку область на територію РФ. Підрозділи ударних безпілотних авіаційних комплексів NIMUS Operators 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken під час операції Вівальді здійснювали атаки на тилові об’єкти ворога.

Це змусило росіян вивести свої ремонтні бази й склади в Росію та значно подовжити плече логістики. Зрив забезпечення ворожих підрозділів відкрив можливості для наступальних дій Третього корпусу.

Тобто все було зроблено дуже грамотно: спочатку випалювання російської логістики, рембаз, складів із БК, а тоді — перша фаза наземної операції: рух уперед, дронові удари вже по ближньому краю і рух піхоти.

Перші кадри операції "Вівальді" – дивіться відео:

Сьогодні ми бачимо штурмові дії піхоти, зафіксовані підрозділами Третього армійського корпусу. Це і 60-та, і 66-та бригада, і 125-та, і батальйони Третьої штурмової. Вони були задіяні в цій наземній операції, і деякі кадри зараз уже офіційно Третій армійський корпус нам показує.

Коли ми бачили навесні повідомлення з Луганської області про численні удари, прильоти по складах БК, вибухи цих складів, по рембазах, це було не просто так. Це не було відірваним окремим задумом чи спонтанною операцією — усе це в'яжеться в єдиний задум проведення операції під кодовою назвою "Вівальді".

Ситуація біля Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки та Добропілля

Стосовно Слов’янська й Краматорська — наразі по DeepState немає жодних змін, які б свідчили про просування росіян у напрямку цих міст.

Знаємо, що окремі піхотні групи росіян доходили до Миколаївки, де їх виявляють і знищують. Також були зафіксовані російські інфільтранти й піхотинці в районі Рай-Олександрівки та Оріховатки, але відтоді жодних новин про просування ворога не надходило. Сподіваємося, що поступово тут ситуацію вдається стабілізувати.

Так само із Костянтинівкою — жодних новин про те, що росіяни якось просуваються. Ворог переніс свої зусилля на фланги навколо Костянтинівки, зав'язнувши в боях у самому місті.

У дронових боях і протистояннях росіяни пробують укріпитися на флангах навколо міста, аби фактично задушити Костянтинівку цими клешнями. Усюди ворог практикує той самий підхід — розвиток флангових обходів.

Ситуація на основних напрямках за даними DeepState:

Що стосується Добропільського виступу, то підрозділи "Азову", десантно-штурмових військ, усі ті підрозділи, які мають увійти в угруповання "Азов", очолюване Денисом Прокопенком, продовжують обороняти цей район.

Спроби росіян просунутися тут насамперед стосуються ділянки в долині річки Казенний Торець, де росіяни хочуть дійти до Дружківки з півдня від Софіївки, але наразі їх зупиняють у районі Райського.

Також ворог намагається вести бої біля Кучерового Яру і Золотого Колодязя. Деякі групи росіян раніше проникали в район міста Добропілля — йшлося про окремі ДРГ, а не масове проникнення. Там ворога теж виявляють і знищують.

Маємо численні кадри боїв на Добропільському виступі, які публікують військові "Азову". Але загалом вони не дають точного розуміння, де саме відбуваються бойові зіткнення. Ми бачимо лише, що росіяни намагаються просуватися на Шахове або навіть далі від Шахового.

Також триває дронове протистояння, знищення ворожої техніки в режимі ударів Midstrike (удари на 30 – 40 км від лінії бойового зіткнення), аби ворог був виснаженим на передньому краї.

Тому Новоекономічне, Мирноград, Гродівка — до цього району особлива увага наших військових, щоб знищувати ворожу логістику, місця накопичення техніки і висування піхоти на передній край.

Огляд подій війни 17 вересня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: