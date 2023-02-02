Після перемоги ми дуже швидко отримаємо членство у Євросоюзі та НАТО, – Подоляк

Після перемоги над Росією Україна надзвичайно швидко отримає членство в ЄС та НАТО. Це буде символічний та важливий крок від європейської спільноти.

Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, зараз Україна відпрацьовує відповідну законодавчу базу та виконавчі інструменти, які необхідні для синхронізації з європейськими інструментами та правилами.

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Україна швидко приєднається до ЄС та НАТО після перемоги

Подоляк підкреслив, що європейські політики підтримують прагнення України. Тут дуже важливий візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка вже вчетверте приїжджає під час війни.

Це люди, які щиро показують, що підтримують Україну. Не тому, що це політична посада, чи це вигідно, чи це репутаційно круто тощо. Ні, вона (Урсула фон дер Ляєн – 24 Канал) щиро розуміє цю війну та постійно опікується Україною, спілкується й інформаційно про це говорить. Вона особисто все це відчуває. Це дуже важливо, бо вона симетрично з нами відчуває природу цієї війни,

– зазначив Подоляк.

Окрім цього, пані Урсула разом з іншими європейськими чиновниками приїхали, щоб провести певну "чорнову роботу" перед самітом Україна – ЄС, який відбудеться 3 лютого.

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Як переконаний Подоляк, вже після перемоги Україна дуже швидко приєднається до ЄС та НАТО. Це буде символічний, важливий та моральний крок для всієї Європи. Україна платить велику ціну за цінності. Тому вона має бути обов'язковим представником європейської спільноти, які розділяють ці цінності.

Утім, щоб швидко приєднатися до ЄС та НАТО, потрібно зробити багато роботи щодо побудови архітектури європейського типу держави. Зараз цей процес триває.

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