Подоляк пояснив, на які умови можемо піти щодо переговорів у Маріуполі
Джерело:"Радіо Свобода"
Михайло Подоляк наголосив, що надія на переговори з Росією в Маріуполі ще є. Для влади принципово забрати звідти не тільки цивільних, а й військових.
Радник глави ОП зазначив, що Росія націлена на знищення Маріуполя в цілому.
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Надія на переговори є
Ми не виключаємо, що можемо все-таки домовитись хоча б про якесь перемир'я. Вчора представники ООН говорили, що готові долучитись до вивезення наших хлопців.
На жаль, Росія все це ігнорує. Для них слово "гуманізм" взагалі незрозуміле,
– визнав Подоляк.
На які умови Україна може пристати
Подоляк наголосив, що для нас прийнятні тільки ті умови, які висуваємо ми. Інших бути не може.
- Приїжджаємо туди й розмовляємо з представниками переговорної групи за посередництва будь-якої міжнародної інституції.
- Забираємо всіх людей: поранених, цивільних, військових.
Політик додав, що після подій, які були в Київській області, для Росії було б важливо показати, що щось гуманне їм таки притаманно. Зараз до Маріуполя прикута увага всього світу, тому окупантам слід дозволити нам забрати людей.
Україна готова до переговорів в Маріуполі
- Михайло Подоляк ще 20 квітня заявив про готовність відправитися в Маріуполь для переговорів.
- Він наголосив, що українська сторона може провести там спеціальний раунд переговорів без жодних умов. Все, аби забрати наших людей.
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