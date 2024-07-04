Вважає себе дуже впливовим, – Подоляк розніс заяву Карлсона про інтерв'ю з Зеленським

Жодної домовленості з Такером Карлсоном про інтерв'ю із Володимиром Зеленським не було. Це була певна маніпуляція.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що тут взагалі немає про що говорити. Жодних домовленостей про інтерв'ю з Такером Карлсоном не було.

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Чому Карлсон заговорив про інтерв'ю

Як наголосив Подоляк, це – звичайна технологія. Він вважає себе надзвичайно впливовою людиною, яка може натиснути і отримати те, що захоче.

З точки зору Карлсона мені ця технологія зрозуміла. Ти вважаєш себе потужним та впливовим блогером, який має суттєві впливи на певні електоральні аудиторії. І ти робиш таке публічне інформаційне повідомлення, що нібито домовився. Тепер ти очікуєш, що тобі подзвонять і скажуть: "Давайте тоді щось робити",

– сказав Подоляк.

Зеленський дає досить багато інтерв'ю для американської аудиторії. Вони відбуваються на різних медійних майданчиках. Деякі працюють на демократів, деякі – на республіканців. Від CNN до Fox News.

На думку Подоляка, зараз і в Демократичній, і в Республіканській партіях усвідомлюють, наскільки загрозливою є Росія. Якщо вона не програє, тоді буде перебудована система глобальної безпеки. І це буде болючим ударом для США.

Думаю, в Америці є повне розуміння, що це за війна; хто є агресором; чому ця агресивна війна Росії продовжується; які є ризики для Америки, якщо ця війна буде неправильно фіналізована, а буде частково фіналізована, як це було у 2014 році,

– підкреслив Подоляк.

Заява Карлсона про інтерв'ю із Зеленським: коротко