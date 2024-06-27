ООН запросила на саміт підсанкційного міністра Росії: у Зеленського жорстко відреагували

В ООН допустили на саміт главу МВС Росії Владіміра Колокольцева, який перебуває під американськими санкціями. Ця особа коїла злочини проти України, але її вирішили запросити.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Колокольцева покликали на саміт керівників органів поліції держав-членів ООН. Модерує його заступник генсека ООН Жан-П'єр Лакруа, функціонал якого – організація миротворчих місій.

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Чому Колокольцева запросили до ООН

Як наголосив Подоляк, в ООН буквально запросили людину, яка винна у злочинах проти України. Проти Колокольцева ввели персональні санкції у США.

От пан Лакруа запросив обговорити участь Росії в миротворчих операціях. Ви розумієте абсурдність. Тобто вбивць запрошують безпосередньо в Нью-Йорк для того, щоб з ним проговорити, як можна розширити ареал вбивств, який веде Росія. Це чітко дає сигнал нейтральним країнам, що Росія – це "нормальна" держава, яка має право нищити будь-де будь-кого,

– наголосив Подоляк.

Такі рішення в ООН є дійсно нахабними. Вони непрямо показують, що ніякого суверенітету не існує. А одна країна може спокійно нападати на іншу країну та вбивати їхніх громадян.

Особливо обурливо, що Колокольцев напряму дотичний до масових злочинів. До прикладу, росгвардія була і в Київській області, і на теперішніх тимчасово окупованих територіях, де були тортури, депортації, викрадення людей тощо.

На жаль, такі дії впливають на один із важливих інструментів примусу Росії – ізоляцію. Є три основні інструменти, які допоможуть посадити Кремль до переговорів.

Перше – військовий. Постачання нам зброї. Другий – повна ізоляційна політика щодо економіки Росії. Її потрібно прибрати з глобальних ринків та забрати можливості заробляти грошів. Це стосується і високотехнологічного сектору, тому що Росія може купувати все що завгодно в Європі. Третій інструмент стосувався таких організацій як ООН. Дипломатична ізоляція та тиск. Росія має бути обмежена в використанні міжнародних інституцій для промоції свого типу поведінки,

– підкреслив Подоляк.

Санкції проти Росії: коротко