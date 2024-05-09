Це єдиний шлях, – Подоляк сказав, що може кардинально змінити хід війни

Кардинально змінити хід війни Росії проти України цілком можливо. Але тут багато чого залежить саме від позиції міжнародних партнерів.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Україна має політичну волю та бажання ухвалювати правильні рішення. Держава демонструє це упродовж всієї повномасштабної війни.

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На жаль, міжнародні партнери не завжди мають таку політичну волю. Якби вони пішли на жорсткі та правильні рішення, то поразка Росії була б значно ближчою.

Політичної волі не вистачає. Якби було політично-вольове рішення країн-партнерів, то ми з вами побачили б іншу математику війни. Не тільки з огляду на кількість, виробництво, але й з огляду на швидкість логістичних рішень. Це – єдиний шлях,

– наголосив Подоляк.

Росію вже давно потрібно було покарати

Як наголосив Подоляк, на Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії, Україна зафіксує, що абсолютно не зацікавлена у війні. Інтерес нашої держави – правила та обов'язкові покарання за злочини. Якби свого часу Росію карали за скоєні злочини, то повномасштабної війни не було б.

Якщо ти не караєш за злочини, то вони тільки масштабуються, а ціна наступного є значно вищою. Якби Росію покарали за Грузію у 2008 році чи за 2014 рік, то сьогодні ми не мали б такої війни. Сталося навпаки. З Росією зріс товарообіг. Якщо сьогодні Росію не покарають, то наступний етап війни настане досить швидко. Він буде вищим не лише для України, але й для багатьох країн,

– підкреслив Подоляк.

Дивовижно, але дехто продовжує застосовувати інфантильну логіку у цьому питанні. Наївно вірити, що Росія здатна "відкатитися" до нормального стану. Там триває постійна мобілізація; йде агресивна пропаганда, а економіка посилено мілітаризується. Росіяни не хочуть йти на діалог та компроміси.

От хто з дорослих людей в країнах Європи переконує в тому, що інфантилізм – це правильна стратегія? Як це можна досі не усвідомити? Зупинити нацизм доведеться тільки силою. Як це було в 1940 роки, так само і сьогодні. Це класика. Нацисти мають бути на лаві підсудних, а не домовлятися про правила, яких все одно не дотримуватимуться,

– наголосив Подоляк.

Саміт миру: коротко