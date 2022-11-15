У Зеленського вперше відреагували на істерики Лаврова та пояснили, чому війна досі триває

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров на полях саміту G20 звинуватив Україну в "затягуванні конфлікту". У Києві спробували пояснити кремлівському дипломату, чому війна в Україні все ще триває.

На цинічні звинувачення Лаврова на адресу України відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він нагадав Лаврову, що саме Росія розпочала війну проти України.

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Лаврову нагадали, хто справжній агресор

Також Подоляк підкреслив, що російські військові тероризують українців, завдаючи ракетних обстрілів. За його словами, Росія не готова перестати вбивати, тому війна в Україні триває досі.

Нагадаю пану Лаврову: це Росія вторглася до України. Це Росія обстрілює наші міста ракетами й чинить геноцид, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Але "конфлікт" нібито "затягує Україна"? Саме через публічну маніпуляцію Лаврова та неготовність перестати вбивати – ця війна досі триває,

– заявив Подоляк.

Лавров в істериці через виступ Зеленського

15 листопада на індонезійському острові Балі стартував саміт G20, на якому в режимі онлайн виступив президент Володимир Зеленський. Український лідер оголосив формулу миру, яка передбачає 10 пунктів.

Пропозиції України щодо миру полягають у тому, щоб Росія вивела свої війська та припинила бойові дії. Президент підкреслив, що не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Крім того, Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на "Мінськ-3". На цю заяву критично відреагував прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, який теж звинуватив Україну у відмові від мирних переговорів.

Щодо Лаврова, то на Балі російський дипломат загримів до лікарні. Ймовірно, саме під дією ліків він і наговорив нісенітниць про те, що буцімто Україна "затягує конфлікт", а також звинуватив Зеленського у "русофобії".

Росія після відступу з Херсона боїться просування ЗСУ, тому намагається посадити Україну за стіл переговорів. Однак Київ категорично проти територіальних поступок.

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