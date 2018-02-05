Подробиці моторошної ДТП, в якій загинув відомий волонтер Краснопольський

Відомий волонтер Леонід Краснопольський, який пережив полон терористів, загинув у аварії в мирному Дніпрі. У його авто влетів позашляховик, і чоловік помер на місці. Поховають його 7 лютого.

Дніпро, Набережна Перемоги. Він був за кермом легковика "Кіа". Водій іншого авто – "Тойоти Прадо" – син головного лікаря обласної офтальмологічної лікарні, 25-річний Антон Сердюк. За його словами, він побачив автівку, яка рухалась перпендикулярно і хотів уникнути зіткнення, але було запізно. Про це розповів батько водія, Валерій Сердюк.

Читайте також: Відомому волонтеру Краснопольському напередодні смерті хотіли вручити нагороду

Після ДТП в Інтернеті шириться інформація, що 25-річний водій "Тойоти" зник. Втім, у поліції наголошують – Антон Сердюк нікуди не зникав. Після ДТП він сам викликав швидку і перший надавав допомогу. А зараз дає усі покази і співпрацює зі слідством.

Другий водій з місця пригоди нікуди не зникав. Зараз він активно співпрацює зі слідством. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті особи. На даний час призначені експертизи, що саме трапилось і хто є винним. Триває досудове розслідування,

– розповіла речниця Національної поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.

Леонід Краснопольський – переселенець із Донецька. У 2014-му році його схопили терористи і посадили у підвал Донецького СБУ. Потім відпустили. Чоловік переїхав до Дніпра і почав допомагати армії. Основною ж його роботою було – виготовлення патріотичних футболок під брендом "Хунта.ін.юа".

Леоніду Краснопольському було 47 років. Його поховають у середу, 7 лютого, на Запорізькому кладовищі у Дніпрі.