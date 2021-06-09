Поета та критика Путіна Дмитра Бикова отруїли ті самі агенти, що й Навального, – розслідування

Російського поета Дмитра Бикова отруїли ті самі агенти ФСБ, що і вчинили замах на Олексія Навального. Критик Володимира Путіна отримав отруту під час поїздки російськими регіонами. Що саме це було – невідомо.

Такі дані оприлюднили розслідувачі The Insider та Bellingcat. В результаті замаху Биков, як і Навальний, вижив.

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Перед замахом за Биковим довго стежили

Замах на життя Бикова скоїли співробітники ФСБ з НДІ-2, на їхньому рахунку також Олексій Навальний та Володимир Кара-Мурза. Перед злочином за Биковим ретельно стежили – близько року.

Медики теж казали, що Бикова не можна транспортувати

Після того, як поету погіршало, теж оприлюднювали заяви про начебто неможливість його транспортувати через важкий стан. Така сама ситуація склалась і з Навальним. Погано Бикову стало під час польоту в Уфу. На борту літака він блював і втратив свідомість.

У комі чоловік пробув 5 днів. Лікарі стверджували про набряк мозку та критично низький рівень цукру. Медики давали літератору антибіотики від "бактеріального отруєння".

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Бикова згодом транспортували до Москви

Завдяки зусиллям близьких та друзів Бикова таки транспортували до Москви. Він опритомнів, йому стало краще. Згодом письменника виписали.

Що відомо про Дмитра Бикова

Російський поет, журналіст, літературознавець.

Опозиційно налаштований, двічі відмовлявся від особистої зустрічі з президентом Володимиром Путіним.

У 2016 році виступив на підтримку тоді ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова.

озслідувачі Bellingcat стверджують, що симптоми Бикова можна пояснити наслідками отруєння фосфорорганічними сполуками. Експерти виявили багато схожих симптомів з Навальним.