Погіршилися всі показники: який стан хлопчика, якого могли катувати на Черкащині
Джерело:"Суспільне"
Семирічний хлопчик, який потрапив до лікарні з важкими травмами, досі перебуває у реанімації в Черкасах. На жаль, стан дитини погіршився.
Про те, який наразі стан маленького пацієнта, розповів директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький. Життя 7-річного хлопчика – досі під великою загрозою.
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Лікарі фіксують негативну динаміку
Погіршилися всі показники, спостерігаємо негативну динаміку. Дитина все ще у термінальній комі, у нього поліорганна недостатність, зокрема, нирок та печінки,
– сказав Кондрацький.
Хлопчика уже госпіталізували з важкими травмами та ознаками мозкової коми третього ступеня. Зокрема, у дитини внутрішньочерепна гематома, немає обох вух та нижньої губи, а також частини статевого органу.
Лікарі кажуть: невідомо, скільки часу у такому стані пробув хлопчик. Дитина дихає з допомогою штучної вентиляції, а діяльність мозку ледь фіксують.Зверніть увагу! Батько потерпілого заперечує, що дитину могли катувати. Цю інформацію він називає фейком. Чоловік переконаний, що з хлопчиком стався нещасний випадок.
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Що відомо про моторошний випадок з дитиною:
- Батьки хлопчика поїхали на операцію до Києва, а дитину залишили у бабусі та дідуся.
- Хлопчик – дитина від першого шлюбу жінки.
- До лікарні хлопчик потрапив на швидкій, бабуся казала, що дитина впала з купи цегли.
- Лікарі у цю версію не повірили і викликали поліцію.
- Бабусі дитини оголосили про підозру.
- Жінка раніше вже мала проблеми з законом, її навіть кілька разів оголошували у розшук – за умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження та грабіж.
- Пара розводила алабаїв, раніше голодні собаки покусали місцеву жительку.