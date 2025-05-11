Дощі накриють всю Україну, а місцями – вдарять заморозки: прогноз погоди на 12 травня

У понеділок, 12 травня, в Україні буде хмарно, але суттєвої зміни температури не очікується. Натомість всю країну накриють дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 12 травня

У понеділок, 12 травня, дощитиме по всій Україні. Так, у більшості південних, центральних та східних областей помірні, вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині вночі місцями значні дощі; на решті території вночі без опадів. Вдень опади накриють всю країну.

Уночі також можливі заморозки. За прогнозами синоптиків, уночі в західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту, а також на заході та Житомирщині й в повітрі заморозки від 0 до -3 градусів. Через це у низці областей оголосили штормове попередження.



Де будуть заморозки / Карта Укргідрометцентру

Вдень температура не буде суттєво відрізнятися від попередніх. Середня температура сягатиме +12 – +15 градусів тепла.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, але вдень очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі може опуститися до -5 градусів морозу.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +12...+14;

Ужгород +12...+14;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +10...+12;

Рівне +10...+12;

Житомир +12...+14;

Вінниця +11...+13;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +12...+14;

Суми +12...+14;

Полтава +11...+13;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +13...+15;

Луганськ +14...+16;

Харків +15...+17.



Прогноз погоди на 12 травня / Карта Укргідрометцентру

Водночас синоптики прогнозують покращення погодних умов вже з середини тижня. Так, з 15 травня температура поступово почне підійматися, а дощів ставатиме менше.