Укр Рус
24 Канал Новини України Дощі накриють всю Україну, а місцями – вдарять заморозки: прогноз погоди на 12 травня
11 травня, 15:06
2

Дощі накриють всю Україну, а місцями – вдарять заморозки: прогноз погоди на 12 травня

Анжеліка Байбак

У понеділок, 12 травня, в Україні буде хмарно, але суттєвої зміни температури не очікується. Натомість всю країну накриють дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Як довго в Україні ще будуть дощі: чи чекати сильних злив уже незабаром

Якою буде погода 12 травня

У понеділок, 12 травня, дощитиме по всій Україні. Так, у більшості південних, центральних та східних областей помірні, вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині вночі місцями значні дощі; на решті території вночі без опадів. Вдень опади накриють всю країну.

Уночі також можливі заморозки. За прогнозами синоптиків, уночі в західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту, а також на заході та Житомирщині й в повітрі заморозки від 0 до -3 градусів. Через це у низці областей оголосили штормове попередження.


Де будуть заморозки / Карта Укргідрометцентру

Вдень температура не буде суттєво відрізнятися від попередніх. Середня температура сягатиме +12 – +15 градусів тепла. 

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, але вдень очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі може опуститися до -5 градусів морозу. 

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +12...+14;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +12...+14;
  • Вінниця +11...+13;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +12...+14;
  • Суми +12...+14;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +13...+15;
  • Луганськ +14...+16;
  • Харків +15...+17.


Прогноз погоди на 12 травня / Карта Укргідрометцентру

Водночас синоптики прогнозують покращення погодних умов вже з середини тижня. Так, з 15 травня температура поступово почне підійматися, а дощів ставатиме менше.