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24 Канал Новини України Дощі, мокрий сніг і похолодання: прогноз погоди на 15 березня
14 березня, 14:37
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Дощі, мокрий сніг і похолодання: прогноз погоди на 15 березня

Анжеліка Байбак

У суботу, 15 березня, в Україну прийде незначне похолодання. Крім того, частину областей накриють дощі з мокрим снігом.

Через погіршення погодних умов у низці областей оголосили штормове попередження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 15 березня

У суботу, 15 березня, в Україні суттєво погіршиться погода. У західних областях прогнозують значний дощ, місцями – з мокрим снігом. У північних та центральних областях синоптики обіцяють помірні дощі, а на Півдні та Сході – без опадів, проте погода буде хмарною.

Через погіршення погодних умов на Заході країни оголосили штормове попередження через значні дощі та мокрий сніг. 


Штормове попередження на 15 березня / Карта Укргідрометцентру

Вітер північно-східний, у південних та східних областях – південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах вночі можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Також відбудеться незначне зниження температури. У західних та північних областях вдень буде +5…+10 градусів тепла, однак на Рівненщині, Волині та Львівщині прохолодніше – +2…+7. На решті території вночі +6…+11, вдень стовпчики термометрів підіймуться до +17. На Півдні та Сході пригріє до +22 градусів тепла.

Температура у великих містах

  • Київ +6…+8;
  • Ужгород +9…+11;
  • Львів +2…+4;
  • Івано-Франківськ +7…+9;
  • Тернопіль +7…+9;
  • Чернівці +13…+15;
  • Хмельницький +9…+11;
  • Луцьк +3…+5;
  • Рівне +2…+4;
  • Житомир +5…+7;
  • Вінниця +11 …+13;
  • Одеса +8…+10;
  • Миколаїв +17…+19;
  • Херсон +18…+20;
  • Сімферополь +21…+23;
  • Кропивницький +19…+21;
  • Черкаси +14…+16;
  • Чернігів +6…+8;
  • Суми +14…+16;
  • Полтава +15…+17;
  • Дніпро +19…+21;
  • Запоріжжя +20…+22;
  • Донецьк +18…+20;
  • Луганськ +18…+20;
  • Харків +15…+17.


Прогноз погоди на 15 березня / Карта Укргідрометцентру

До слова, погіршення погоди буде до 19 березня. Синоптики попереджають, що очікується різке зниження температури повітря, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах – ожеледиця.