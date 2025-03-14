Дощі, мокрий сніг і похолодання: прогноз погоди на 15 березня
У суботу, 15 березня, в Україну прийде незначне похолодання. Крім того, частину областей накриють дощі з мокрим снігом.
Через погіршення погодних умов у низці областей оголосили штормове попередження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 15 березня
У суботу, 15 березня, в Україні суттєво погіршиться погода. У західних областях прогнозують значний дощ, місцями – з мокрим снігом. У північних та центральних областях синоптики обіцяють помірні дощі, а на Півдні та Сході – без опадів, проте погода буде хмарною.
Через погіршення погодних умов на Заході країни оголосили штормове попередження через значні дощі та мокрий сніг.
Штормове попередження на 15 березня / Карта Укргідрометцентру
Вітер північно-східний, у південних та східних областях – південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах вночі можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду.
Також відбудеться незначне зниження температури. У західних та північних областях вдень буде +5…+10 градусів тепла, однак на Рівненщині, Волині та Львівщині прохолодніше – +2…+7. На решті території вночі +6…+11, вдень стовпчики термометрів підіймуться до +17. На Півдні та Сході пригріє до +22 градусів тепла.
Температура у великих містах
- Київ +6…+8;
- Ужгород +9…+11;
- Львів +2…+4;
- Івано-Франківськ +7…+9;
- Тернопіль +7…+9;
- Чернівці +13…+15;
- Хмельницький +9…+11;
- Луцьк +3…+5;
- Рівне +2…+4;
- Житомир +5…+7;
- Вінниця +11 …+13;
- Одеса +8…+10;
- Миколаїв +17…+19;
- Херсон +18…+20;
- Сімферополь +21…+23;
- Кропивницький +19…+21;
- Черкаси +14…+16;
- Чернігів +6…+8;
- Суми +14…+16;
- Полтава +15…+17;
- Дніпро +19…+21;
- Запоріжжя +20…+22;
- Донецьк +18…+20;
- Луганськ +18…+20;
- Харків +15…+17.
Прогноз погоди на 15 березня / Карта Укргідрометцентру
До слова, погіршення погоди буде до 19 березня. Синоптики попереджають, що очікується різке зниження температури повітря, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах – ожеледиця.