Дощі, мокрий сніг і похолодання: прогноз погоди на 15 березня

У суботу, 15 березня, в Україну прийде незначне похолодання. Крім того, частину областей накриють дощі з мокрим снігом.

Через погіршення погодних умов у низці областей оголосили штормове попередження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 15 березня

У суботу, 15 березня, в Україні суттєво погіршиться погода. У західних областях прогнозують значний дощ, місцями – з мокрим снігом. У північних та центральних областях синоптики обіцяють помірні дощі, а на Півдні та Сході – без опадів, проте погода буде хмарною.

Через погіршення погодних умов на Заході країни оголосили штормове попередження через значні дощі та мокрий сніг.



Штормове попередження на 15 березня / Карта Укргідрометцентру

Вітер північно-східний, у південних та східних областях – південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах вночі можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Також відбудеться незначне зниження температури. У західних та північних областях вдень буде +5…+10 градусів тепла, однак на Рівненщині, Волині та Львівщині прохолодніше – +2…+7. На решті території вночі +6…+11, вдень стовпчики термометрів підіймуться до +17. На Півдні та Сході пригріє до +22 градусів тепла.

Температура у великих містах

Київ +6…+8;

Ужгород +9…+11;

Львів +2…+4;

Івано-Франківськ +7…+9;

Тернопіль +7…+9;

Чернівці +13…+15;

Хмельницький +9…+11;

Луцьк +3…+5;

Рівне +2…+4;

Житомир +5…+7;

Вінниця +11 …+13;

Одеса +8…+10;

Миколаїв +17…+19;

Херсон +18…+20;

Сімферополь +21…+23;

Кропивницький +19…+21;

Черкаси +14…+16;

Чернігів +6…+8;

Суми +14…+16;

Полтава +15…+17;

Дніпро +19…+21;

Запоріжжя +20…+22;

Донецьк +18…+20;

Луганськ +18…+20;

Харків +15…+17.



Прогноз погоди на 15 березня / Карта Укргідрометцентру

До слова, погіршення погоди буде до 19 березня. Синоптики попереджають, що очікується різке зниження температури повітря, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах – ожеледиця.