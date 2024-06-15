В яких областях сильно литиме: погода на 16 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у неділю, 16 червня, в Україні знову буде дощовою та прохолодною. Подекуди литиме як з відра.
В яких областях знову пройдуть дощі та грози, де буде град і шквали, яку температуру прогнозують синоптики, передає 24 Канал.
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Прогноз погоди на 16 червня
У неділю буде хмарно з проясненнями. В Україні, крім західних областей, знову пройдуть дощі, місцями грози.
У більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,
– попередили в Укргідрометцентрі.
Також зазначили, що вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, у західних областях +8 – +13 градусів. Вдень +20 – +25, у східних та південних областях +23 – +28 градусів.
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Температура у великих містах
- Київ +21 – +23
- Ужгород +22 – +24
- Львів +24 – +26
- Івано-Франківськ +22 – +24
- Тернопіль +22 – +24
- Чернівці +23 – +24
- Хмельницький +22 – +24
- Луцьк +22 – +24
- Рівне +22 – +24
- Житомир +22 – +24
- Вінниця +23 – +25
- Одеса +25 – +27
- Миколаїв +23 – +25
- Херсон +24 – +26
- Сімферополь +24 – +26
- Кропивницький +23 – +25
- Черкаси +22 – +24
- Чернігів +23 – +25
- Суми +24 – +26
- Полтава +22 – +24
- Дніпро +22 – +24
- Запоріжжя +24 – +26
- Донецьк +23 – +25
- Луганськ +25 – +27
- Харків +25 – +27