В яких областях сильно литиме: погода на 16 червня

15 червня 2024, 14:38
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у неділю, 16 червня, в Україні знову буде дощовою та прохолодною. Подекуди литиме як з відра.

В яких областях знову пройдуть дощі та грози, де буде град і шквали, яку температуру прогнозують синоптики, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди на 16 червня

У неділю буде хмарно з проясненнями. В Україні, крім західних областей, знову пройдуть дощі, місцями грози.

У більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,
– попередили в Укргідрометцентрі.

Також зазначили, що вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, у західних областях +8 – +13 градусів. Вдень +20 – +25, у східних та південних областях +23 – +28 градусів.

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Прогноз погоди на 16 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +21 – +23
  • Ужгород +22 – +24
  • Львів +24 – +26
  • Івано-Франківськ +22 – +24
  • Тернопіль +22 – +24
  • Чернівці +23 – +24
  • Хмельницький +22 – +24
  • Луцьк +22 – +24
  • Рівне +22 – +24
  • Житомир +22 – +24
  • Вінниця +23 – +25
  • Одеса +25 – +27
  • Миколаїв +23 – +25
  • Херсон +24 – +26
  • Сімферополь +24 – +26
  • Кропивницький +23 – +25
  • Черкаси +22 – +24
  • Чернігів +23 – +25
  • Суми +24 – +26
  • Полтава +22 – +24
  • Дніпро +22 – +24
  • Запоріжжя +24 – +26
  • Донецьк +23 – +25
  • Луганськ +25 – +27
  • Харків +25 – +27

Автор: Юлія Муріна