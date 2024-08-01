Спекотно і без опадів: прогноз погоди в Україні на 2 серпня

У п'ятницю, 2 серпня, температура в Україні знову незначно підвищиться. Подекуди повітря прогріється до +30 градусів.

Найспекотніше буде на Півдні. Якою буде температура та чи прогнозуються опади, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди по Україні

Синоптики прогнозують 2 серпня мінливу хмарність, без опадів. Короткочасні дощі з грозою можливі лише місцями на Прикарпатті та Закарпатті. Вітер переважно північно-західний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +13...+18, вдень переважно не перевищуватиме +25...+30. У південній частині буде трохи спекотніше. Вночі там очікують +17...+22, вдень +28...+33. У Карпатах вночі +10...+15, вдень +20...+25.

До слова, синоптики попереджають, що 2 серпня в Україні, крім Рівненської області, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека по Україні 2 серпня / Укргідрометцентр

Якою буде погода в містах України

Київ +26...+28

Ужгород +28...+30

Львів +26...+28

Івано-Франківськ +26...+28

Тернопіль +27...+29

Чернівці +28...+30

Хмельницький +27...+29

Луцьк +26...+28

Рівне +26...+28

Житомир +27...+29

Вінниця +27...+29

Одеса +29...+31

Миколаїв +30...+32

Херсон +30...+32

Сімферополь +29..+31

Кропивницький +28...+30

Черкаси +27...+29

Чернігів +26...+28

Суми +26...+28

Полтава +26...+28

Дніпро +29...+31

Запоріжжя +29...+31

Донецьк +27...+29

Луганськ +27...+29

Харків +27...+29

Погода в Україні 2 серпня / Укргідрометцентр