Спекотно і без опадів: прогноз погоди в Україні на 2 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 2 серпня, температура в Україні знову незначно підвищиться. Подекуди повітря прогріється до +30 градусів.
Найспекотніше буде на Півдні. Якою буде температура та чи прогнозуються опади, передає 24 Канал.
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Прогноз погоди по Україні
Синоптики прогнозують 2 серпня мінливу хмарність, без опадів. Короткочасні дощі з грозою можливі лише місцями на Прикарпатті та Закарпатті. Вітер переважно північно-західний, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме +13...+18, вдень переважно не перевищуватиме +25...+30. У південній частині буде трохи спекотніше. Вночі там очікують +17...+22, вдень +28...+33. У Карпатах вночі +10...+15, вдень +20...+25.До слова, синоптики попереджають, що 2 серпня в Україні, крім Рівненської області, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека по Україні 2 серпня / Укргідрометцентр
Якою буде погода в містах України
- Київ +26...+28
- Ужгород +28...+30
- Львів +26...+28
- Івано-Франківськ +26...+28
- Тернопіль +27...+29
- Чернівці +28...+30
- Хмельницький +27...+29
- Луцьк +26...+28
- Рівне +26...+28
- Житомир +27...+29
- Вінниця +27...+29
- Одеса +29...+31
- Миколаїв +30...+32
- Херсон +30...+32
- Сімферополь +29..+31
- Кропивницький +28...+30
- Черкаси +27...+29
- Чернігів +26...+28
- Суми +26...+28
- Полтава +26...+28
- Дніпро +29...+31
- Запоріжжя +29...+31
- Донецьк +27...+29
- Луганськ +27...+29
- Харків +27...+29
Погода в Україні 2 серпня / Укргідрометцентр