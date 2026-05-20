Спека до +30 вривається в Україну, але є нюанс: погода 21 травня
У четвер, 21 травня, в Україні збережеться нестійка погода. Можливі дощі з грозами у багатьох регіонах.
Попри це, у частині країни уже очікується спека до +30. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода 21 травня?
У четвер буде хмарно з проясненнями.
Нестійку погоду в Україні продовжуватиме зумовлювати поле зниженого тиску від циклонічності з півдня та південного сходу.
Вночі атмосферний фронт спричинить у західних, південних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощі.
Вдень опади посиляться через посилення конвекції. Тож помірні дощі з грозами очікуються усюди, крім північного сходу, а у південно-західній частині країни – місцями значні дощі, град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
До слова, синоптик Віталій Постригань розповів, що масштабна циклонічна система порушила звичне для цього періоду надходження сухого й розпеченого повітря з району Каспію, тож багато українських регіонів накривають зливи.
Вітер цього дня буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Нарешті, дочекалися літнього тепла у більшості областей, лише в західних буде дещо свіжіше,
– зазначили синоптики.
Так, температура вночі становитиме +12 – +17, вдень +23 – +28. На сході країни буде справжня спека – до +31.
Пам'ятайте! У спеку особливо уважними треба бути дітям, людям похилого віку та тим, хто має захворювання серцево-судинної та дихальної системи. Варто одягати головні убори, пити більше води, обирати світлий, вільний та зручний одяг з натуральних тканин. Також краще уникнути перебування на вулиці з 12:00 до 16:00.
Прохолода збережеться лише у західних областях: вночі +8 – +13, вдень +18 – +23.
Зверніть увагу, що синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні на 21 травня.
Через грози, град та шквали вдень у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Дощі, грози та шквали в Україні 21 травня / Фото Укргідрометцентру
Температура повітря в найбільших містах
- Київ +25...+27;
- Ужгород +21...+23;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +20...+22;
- Тернопіль +20...+22;
- Чернівці +20...+22;
- Хмельницький +21...+23;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +22...+24;
- Вінниця +22...+24;
- Одеса +21...+23;
- Миколаїв +22...+24;
- Херсон +25...+27;
- Сімферополь +21...+23;
- Кропивницький +25...+27;
- Черкаси +25...+27;
- Чернігів +25...+27;
- Суми +27...+29;
- Полтава +27...+29;
- Дніпро +27...+29;
- Запоріжжя +25...+27;
- Донецьк +27...+29;
- Луганськ +28...+30;
- Харків +28...+30.
Прогноз погоди на 21 травня / Мапа Укргідрометцентру
Негода в Україні: останні новини
19 травня Києвом пройшлася травнева негода. Кияни ділилися кадрами зливи, шалених блискавок та апокаліптичних хмар над столицею.
А 17 травня потужна злива накрила Дніпро. Були масштабні підтоплення, вулиці перетворилися на річки.
16 травня злива накрила західні області, а ще там випав град, який подекуди збирали жменями. Також на Закарпатті того дня блискавка влучила у будинок, виникла пожежа.
Якою буде погода найближчим часом?
В Україні невдовзі очікується поступове підвищення температури. За словами начальника Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталія Постриганя, метеорологічне літо у нашій країні приходить після стійкого переходу температур через межу +15. Першими естафету наприкінці першої декади травня приймають Закарпатська, Одеська, Херсонська і Миколаївська області, згодом тенденція поширюється у крайніх західних областях – 25 – 30 травня.
А нестійка погода з періодами короткочасних дощів в більшості областей збережеться ще до 25 травня, зазначив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Влітку в Україні погода буде комфортною, хоча подекуди й доволі спекотною, вважає метеорологиня Віра Балабух. Водночас в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Наталія Птуха наголошувала, що погодні процеси в Україні можуть відрізнятися від глобальних континентальних.