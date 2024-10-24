Де будуть дощі, а в яких областях – 0 градусів: прогноз погоди на 25 жовтня

Погода у п'ятницю, 25 жовтня, буде в Україні переважно сухою. Лише подекуди пройдуть дощі.

В яких областях чекати опадів, а де вночі прогнозують 0 градусів, з посиланням на Укргідрометцентр, пише 24 Канал.

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Погода на 25 жовтня в Україні

У п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. Опади не очікуються. Хіба що у східних областях вдень пройде невеликий дощик.

Вночі та вранці на Заході, Житомирщині, Вінниччині та Південному Сході буде туман. Видимість 200 – 500 метрів. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +2 – +7 градусів. Тим часом у західних областях близько 0 градусів.

Вдень +9 – +14, втім, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому Півдні до +17 градусів.

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Погода на 25 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах