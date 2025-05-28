Литиме по всій країні та досі буде прохолодно: прогноз погоди на 29 травня

У четвер, 29 травня, в Україні знову дощитиме. Усі куточки країни накриють опади, але вони будуть короткочасними.

Водночас температура повітря очікується комфортна, а місцями – пригріє до +24 градусів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 29 травня

У четвер, 29 травня, над Україною перебуватиме волога повітряна маса, а тому знову очікуються дощі. За прогнозами синоптиків, вдень бракуватиме тепла на більшій частині території, а в західних областях – досі утримається холодна погода.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +10 – +15 градусів. Вдень буде тепліше – від +18 до +23, але місцями пригріє до +24 градусів.

Вдень на всій території України очікуються короткочасні дощі, місцями – з грозами. Наразі синоптики не оголошували штормове попередження через негоду.

Вітер очікується південно-східний, на заході країни – північно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +19...+21;

Ужгород +15...+17;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +15...+17;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +15...+17;

Рівне +15...+17;

Житомир +18...+20;

Вінниця +18...+20;

Одеса +20...+22;

Миколаїв +20...+22;

Херсон +20...+22;

Сімферополь +20...+22;

Кропивницький +20...+22;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +20...+22;

Суми +20...+22;

Полтава +20...+22;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +22...+24;

Донецьк +19...+21;

Луганськ +20...+22;

Харків +20...+22.



Прогноз погоди в Україні на 29 травня / Карта Укргідрометцентру

До слова, за прогнозами синоптиків, дощитиме до кінця травня. У п'ятницю, 30 травня, дощі знову накриють всю Україну, а ось 31 травня – лише деякі з областей.