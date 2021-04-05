Прогноз погоди на 6 квітня: частину України охопить серйозне похолодання

Погода в Україні у вівторок 6 квітня буде різноманітною. На Заході стане відчутно холодніше, однак в інших регіонах країни буде тепло та сонячно.
Джерело:Укргідрметцентр
У західних областях температура повітря впаде до +3...+5 градусів. Вночі навіть можуть бути морози до -1 градусу, а в Карпатах – -3...-8. Крім того, в регіонах падатиме мокрий сніг.
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Що кажуть синоптики
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що похолодання "призупиниться" перед Київщиною та Вінниччиною. Тому на Сході, Півдні, більшості центральних областей буде тепло – стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +9. Найтеплішу погоду обіцяють на Херсонщині – +11...+13 градусів.
Крім Заходу, опади можливі у Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях. Там буде невеликий дощ.
Квітень продовжує жартувати. Компанія у нього весела: циклони, атмосферні фронти, похолодання й снігопади,
– додала синоптикиня.
Також Україну охопить сильний вітер. За словами Діденко, він накочуватиметься некомфортними поривами. Зокрема, на Заході та Півночі.
Яка погода буде у Києві
У столиці ще побуде тепла погода. Вдень обіцяють +10...+13 градусів. Діденко зазначила, що в Києві збільшиться хмарність, тож є ймовірність невеликого дощу. Проте нічого серйозного не прогнозують.
Прогноз погоди у містах України у вівторок, 6 квітня
Ужгород – +4...+6
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +5...+7
Вінниця – +9...+11
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +10...+12
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +10...+12
Харків – +10...+12
Київ – +10...+12
Погода на 6 квітня / Карта Укргідрометцентру