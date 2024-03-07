Чи дощитиме в Україні на 8 березня: прогноз погоди на п'ятницю

Погода у п'ятницю 8 березня в Україні буде хмарною. Температура повітря дещо відрізнятиметься за регіонами.

Вітер по країні буде переважно північно-західний, 3 – 8 метрів на секунду.

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Прогноз погоди в Україні на 8 березня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, однак без опадів.

Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів морозу, на сході країни та в Карпатах до 9 градусів морозу, а вдень 1 – 6 градусів тепла. Натомість на Закарпатті та в Криму вночі буде від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла.

Загалом стовпчики термометрів в обласних центрах вдень показуватимуть таку температуру:

Київ – +4...+6

Ужгород – +8...+10

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +3...+5

Суми – +3...+5

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Прогноз погоди у Києві

У столиці опадів також не буде. Вночі прогнозують від 2 до 4 градусів морозу, вдень 4 – 6 градусів тепла.

Натомість у Київській області температура вночі становитиме 1 – 6 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.