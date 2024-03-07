Чи дощитиме в Україні на 8 березня: прогноз погоди на п'ятницю
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у п'ятницю 8 березня в Україні буде хмарною. Температура повітря дещо відрізнятиметься за регіонами.
Вітер по країні буде переважно північно-західний, 3 – 8 метрів на секунду.
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Прогноз погоди в Україні на 8 березня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність, однак без опадів.
Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів морозу, на сході країни та в Карпатах до 9 градусів морозу, а вдень 1 – 6 градусів тепла. Натомість на Закарпатті та в Криму вночі буде від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла.
Загалом стовпчики термометрів в обласних центрах вдень показуватимуть таку температуру:
- Київ – +4...+6
- Ужгород – +8...+10
- Львів – +4...+6
- Івано-Франківськ – +4...+6
- Тернопіль – +4...+6
- Чернівці – +4...+6
- Хмельницький – +4...+6
- Луцьк – +5...+7
- Рівне – +5...+7
- Житомир – +4...+6
- Вінниця – +4...+6
- Одеса – +5...+7
- Миколаїв – +5...+7
- Херсон – +4...+6
- Сімферополь – +7...+9
- Кропивницький – +3...+5
- Черкаси – +3...+5
- Чернігів – +3...+5
- Суми – +3...+5
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +3...+5
- Запоріжжя – +5...+7
- Донецьк – +3...+5
- Луганськ – +3...+5
- Харків – +3...+5
Прогноз погоди у Києві
У столиці опадів також не буде. Вночі прогнозують від 2 до 4 градусів морозу, вдень 4 – 6 градусів тепла.
Натомість у Київській області температура вночі становитиме 1 – 6 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.