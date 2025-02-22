Чи можливе сильне потепління вже до +15 градусів у перші дні березня

Частина ЗМІ з посиланням на метеорадар Ventusky писали, що вже на початку весни в Україну прийде значне потепління. Нібито в перші дні березня може пригріти аж до +15 градусів.

Чи можлива така висока температура повітря вже на початку березня, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Потепління у березні

Синоптикиня зауважила, що на прогнози з такою завчасністю, більш ніж на 10 діб, краще не орієнтуватися. Додала, вже були випадки, коли писали про нібито "страшнючі морози" на початку лютого, втім, у ті дні такого сильного зниження температури не було. Тож краще не аналізували метеорадари, а спиратися на офіційні дані.

Поки що у нас ось з вівторка, 25 лютого, і до перших чисел березня поступово підвищення температури. Таке досить рівномірне, скажімо так. Те що можемо говорити з конкретними значеннями. Надалі поки що нереально прогнозувати,

– наголосила Наталія Птуха.

Водночас зазначила, різка зміна погоди поки що не очікується. Температура повітря буде підвищуватися поступово.

Якихось аномальних значень, щоб там на 10 градусів перевищило впродовж однієї доби, поки таких показників ми не бачимо,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Зверніть увагу! Інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду до кінця зими й на початку березня уже незабаром читайте на 24 Каналі.

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