Посилення морозів: чи буде ще повернення холодів у березні

Різке потепління в Україні поки що не очікується. Нічні морози будуть відступати поступово. Втім, без погодних сюрпризів, ймовірно, не обійдеться.

Чи буде ще похолодання, відповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що лютий був дуже теплим.

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Похолодання ще буде, чи вже ні

Експертка не виключає холодів у подальшому. Мовляв, останніій місяць зими був був дуже теплий. Березень – перехідний місяць, зауважила синоптикиня. Тож може принести сюрпризи.

Та наразі все ж бачимо тенденцію до незначного, але підвищення температури, принаймні, вже ночі не такі морозні,

— підкреслила Птуха.

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