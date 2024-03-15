Посилення морозів: чи буде ще повернення холодів у березні
15 березня 2024, 08:00Читать новость на русском
Джерело:NV
Різке потепління в Україні поки що не очікується. Нічні морози будуть відступати поступово. Втім, без погодних сюрпризів, ймовірно, не обійдеться.
Чи буде ще похолодання, відповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що лютий був дуже теплим.
До речі Зима посеред березня: в яких областях і як довго ще буде сніг
Похолодання ще буде, чи вже ні
Експертка не виключає холодів у подальшому. Мовляв, останніій місяць зими був був дуже теплий. Березень – перехідний місяць, зауважила синоптикиня. Тож може принести сюрпризи.
Та наразі все ж бачимо тенденцію до незначного, але підвищення температури, принаймні, вже ночі не такі морозні,
— підкреслила Птуха.
Дивіться також Де в Україні будуть дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 15 березня
Прогноз погоди на три доби
- Зауважимо, в Укргідрометцентрі прогнозували, що упродовж 15 – 16 березня в південних, східних ібільшості центральних областей пройде невеликий дощ,. Вночі буде подекуди з мокрим снігом.
- У неділю в західних, вдень і в північних і місцями центральних областях помірний дощ. Тим часом на решті території без істотних опадів.
- Також вночі та вранці 15 березня у західних областях, 16 березня на Правобережжі, 17 березня у південних та центральних областях місцями туман.
- Вітер змінних напрямків, 3 – 10 метрів на секунду.
- Вночі 15 березня від 3 тепла до 2 морозу, на узбережжі морів 1 – 6 тепла.
- 16 – 17 березня в більшості областей 0 – 5 тепла.
- Вдень в Україні 5 – 12 градусів тепла.