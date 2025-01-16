Чи буде різка зміна погоди – похолодання з сильними снігопадами найближчими днями
- Найближчі кілька діб в Україні на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний та північно-західний 5 – 10 метрів на секунду.
- Синоптики спрогнозували, якою буде температура й чи чекати сильних опадів.
На початку тижня в Україні посилилися морози. Подекуди температура знизилася до -14 градусів. Втім, зараз знову дещо потепліло.
Та чи буде різка зміна погоди вже незабаром, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
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Чи буде різке похолодання
Синоптики писали, що 16 січня без істотних опадів. Тільки на Прикарпатті та Закарпатті подекуди невеликий сніг. Упродовж доби від -2 до +3 градусів, у Карпатах вночі ще -5 – -10. На Півдні вночі -2 – -7, вдень +1 – +6.
У п'ятницю, 17 січня, в Україні, крім Заходу, пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг. Втім, у суботу вже переважно без опадів. Тільки у східних і південних областях вночі місцями невеликий сніг.
"Температура вночі від +2 до -3 градусів, вдень +1 – +4. У південній частині, 18 січня і в західних областях до +7 градусів", – прогнозують в Укргідрометцентрі.
На дорогах, крім Півдня, подекуди ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
До речі, напередодні синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, очікується, що далі температура взимку буде переважно у межах від -5 до +5 градусів.