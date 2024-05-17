Чи вдарять знову заморозки у травні

У першій половині травня частину областей України накрили заморозки. Подекуди навіть до 5 градусів морозу. Втім, уже йде потепління.

Чи чекати ще заморозків у травні, яку погоду прогнозують синоптики, і яка буде найвища температура, передає 24 Канал.

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Заморозки ще будуть, чи вже ні

Кілька ночей поспіль в Україні знову спостерігалися заморозки. Втім, на цю мінуси вже не прогнозували.

Так, в Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 17 травня 4 – 9 тепла, вдень 16 – 21. Тільки у східних областях прохолодніше, зокрема, 13 – 18 градусів.

Вночі суботи та неділі 6 – 11 тепла. Вдень в Україні вже пригріє до 17 – 23 градусів.

Зауважимо, що, за орієнтовним прогнозом на картах, вночі 20 та 21 травня стовпчики термометрів вже сягнуть до +13 градусів. А вдень в Україні пригріє до 25 градусів тепла.

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Орієнтовний прогноз погоди на 21 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Тож щонайменше найближчі кілька діб заморозки в Україні вже не очікуються.

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раніше синоптик Ігор Кібальчич писав , що поступове підвищення температурного фону та стабілізація погодних умов очікується тільки з 17 травня.

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В яких областях прогнозують дощі