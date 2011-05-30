Заморозки, дощі з грозами чи спека понад +30 градусів: інтерв'ю про погоду на літо в Україні

Весна 2025 року здивувала українців примхливою погодою. У березні сильно пригріло, подекуди аж до +25 градусів. Утім, у квітні й навіть у травні вдарили заморозки та несподівано випав сніг. І хоча літо вже на порозі, в деяких областях України досі утримується прохолода.

Якою буде погода цього літа: чи можливі ще заморозки у червні, коли нарешті прийде стабільне потепління, чи чекати багато дощів і чи буде, як і минулого року, рекордна спека, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Якою буде погода до кінця травня

Травень в Україні був доволі холодним із заморозками та снігом. До минулого тижня в деяких областях ще було тільки +5 – +10 градусів. Наскільки нормальною є така погода, зокрема у другій половині травня?

Сказати, що це щось дуже аномальне, ми не можемо.

Просто в нас так склалося, що впродовж травня переважали північні й північно-західні синоптичні процеси. Часто поширювалося холодне повітря арктичного походження. Це стосується саме перших двох декад. Третя декада вже була теплішою.

Це тимчасове явище, не можна сказати, що це якийсь кліматичний тренд. Подібні погодні умови траплялися і в минулому. Наприклад, з найближчих архівних даних – це 1999 рік, коли теж був холодний травень. Таке буває.

Сніг у горах в травні 2025 року / Фото ДСНС Івано-Франківщини

До речі, кілька днів тому спостерігалося +30 градусів у Херсонській, Миколаївській і деяких центральних областях до Харківської.

Однак зараз у більшості регіонів Правобережжя продовжує перебувати волога повітряна маса. Вона формує нашу погоду в полі зниженого тиску. Тому вдень у нас свіженько, найбільше – у західних областях.

Якою буде погода найближчими днями: чи затримається ще ця прохолода?

Найближчими днями у більшості регіонів уночі – +8 – +15 градусів, удень – +18 – +25 градусів.

У західних областях 29 травня було ще прохолодніше – +13 – +19 градусів удень.

Чи настало вже метеорологічне літо

Метеорологічне літо в Україні часто починається ще до початку календарного, у травні. Чи почалося воно вже цього року чи все ж таки через ось цей холодний період у травні воно затримується?

Ні, метеорологічне літо ще не почалося.

Ми бачимо, що в нас досить помірні значення температури. Якщо говорити про середньодобову температуру, яка переважала, наприклад, 27 травня, загалом вона була близькою до норми, а на сході та північному сході вже трохи тепліше – десь на 4 – 6 градусів вище за норму.

Коротка довідка. Стійке підняття середньої добової температури повітря вище +15 градусів, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно у другій (на Закарпатті та Півдні – у першій) декаді травня.

У частині областей ще не настало метеорологічне літо / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

А чи можливо, що метеорологічне літо все ж настане пізніше, аніж календарне?

Скоріш за все, в цьому році так, календарне буде швидше, ніж метеорологічне.

Важливо! 29 травня в Укргідрометцентрі повідомили, що в більшості областей спостерігається перехід до метеорологічного літа. Однак у деяких західних регіонах воно ще не настало.

Де вже в Україні настало метеорологічне літо / Інфографіка Укргідрометцентру

Коли припиняться дощі та зливи

У яких областях будуть дощі та грози найближчими днями? Чи чекати сильних злив?

У четвер і п'ятницю в нас у більшості областей короткочасні дощі, 29 травня на Лівобережжі подекуди грози.

Але в суботу, 31 травня, переважно вже буде без опадів. Лише на Сході та Південному Сході країни, а вдень і на північному заході місцями можуть бути локальні короткочасні дощі.

Вітер південно-східного напрямку з переходом у північно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Це про такі найближчі перспективи.

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А коли в Україні нарешті припиняться дощі?

Ось уже на початку червня у нас будуть частіше перерви в дощах.

1 числа вночі у південно-східній частині, а вдень по всій Україні – локальні короткочасні дощі. Площа їх охоплення буде значно меншою. Але можуть бути грози, тому що буде трошки інтенсивніший прогрів поверхні.

Уже 2 червня буде більше впливати поле підвищеного атмосферного тиску, тому буде без опадів. Проте вони можливі в Криму, Приазов'ї, а вдень у західних і також трохи у Житомирській та Вінницькій областях, де знову буде надходити черговий атмосферний фронт. Він спричинить короткочасні дощі, подекуди грози.

Але температура вирівнюється. І вже в усіх областях у нас вночі буде +10 – +16 градусів, удень – +10 – +25, а на Півдні – до +28 градусів.



На початку червня дощі йтимуть із перервами / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Тобто поки що сонячних днів узагалі без опадів чекати не варто?

В останній день травня і з початку літа вони характеризуватимуться перервами, скажімо так. І прояснення будуть відбуватися не так, як тепер, коли майже весь тиждень небо затягнуте та є постійні дощі.

Тобто будуть і періоди сонячні, але якоїсь такої стабільної на кілька днів антициклональної погоди з високими значеннями температури й без опадів поки що не видно.

Перерви є і будуть чергуватися: то поле високого тиску на один день чи добу, то знову надходження атмосферного фронту.

Сонячні дні чергуватимуться з дощовими / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Важливо! За кліматичними характеристиками, у червні частіше бувають грози, спостерігається град та шквали вітру.

Коли потеплішає і чи буде спека до +30 градусів

Чи можлива в Україні знову різка зміна погоди?

Ні, в найближчій синоптичній перспективі, а це тиждень – до 10 днів, різких змін не очікуємо.

Ми будемо залишатися в такому температурному режимі та періодично з дощами. А з вихідних буде більше прояснення.

А коли вже почнеться стабільне потепління?

Нині фактично ми перебуваємо в такій помірній повітряній масі за температурними показниками, але ось на Південному Сході, де значення +25 градусів і вище, вже тепло. Тамтешні жителі, скажімо так, уже дочекалися цього тепла.

Надалі, починаючи з літа, є певна тенденція, що десь після 3 числа буде на кілька градусів підвищення температурного фону.

Якщо нині він у нас буде +18 – +25 градусів, тільки на Південному Сході десь до +28 градусів, то починаючи з 3 – 4 червня вже може бути +20 – +25 градусів.

І звичайно, при тих перервах в опадах, коли не буде хмарності й у денні години буде сонечко, можуть бути вищі показники.

Тобто спеки +30 градусів ще не буде?

Ні, у найближчій синоптичній перспективі тридцяток у більшості регіонів не очікується. Може десь по Південному Сходу, але досить локально.

Спеки +30 градусів ще не буде / Фото ілюстративне Getty Images

Погода на червень: аномальне тепло чи знову заморозки

Якою буде погода в перший місяць літа? Чи можливо, що червень буде теплішим за норму?

Загалом очікуємо, що все ж таки червень буде трішечки вищий за кліматичну норму, але не набагато. Це буквально 1,5 – 2 градуси.

Середньомісячна температура передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів.

Очікується, що червень буде теплішим за норму / Фото ілюстративне Unsplash

Чи буде у червні багато дощів?

Розраховуємо, що кількість опадів буде в межах норми, це десь від 80 до 120% від норми. І це, своєю чергою, для рівнинної території України становить 45 – 82 міліметри, а в Карпатах і подекуди на Прикарпатті – 103 – 152 міліметри.

Тобто подекуди все ж таки опадів може бути більше за норму?

Для літнього періоду завжди характерний нерівномірний розподіл опадів.

Тому це вже складно сказати. Звичайно, десь може бути вище, десь – трошки нижче. Але в середньому по Україні очікуємо близько норми.

Дощі розподілятимуться нерівномірно / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи характерні для червня +30 градусів і коли чекати найбільшої спеки?

Найспекотніші місяці по наших статистичних даних для України – це липень і серпень, не червень. Але, звичайно, бувають винятки, тим паче в умовах зміни клімату.

Подивимося, як воно буде. Таких прогнозів ми не можемо дати. Так, трошки вище повинно бути за кліматичну норму, але подивимося, як вийде.

Коротка довідка. Абсолютний максимум температури, який коли-небудь фіксували у червні, сягає +32 – +38,5 градуса. В Одеській, Херсонській, Харківській і Луганській областях подекуди +39 – +39,8 градуса, у Карпатах і горах Криму +25 – +33 градуси.

Раніше бували випадки, коли у червні в Україні фіксували заморозки. Чи можливі вони цього року й чи очікуються в найближчі 10 днів?

Таке явище у червні можливе, але дуже рідко. Однак поки що ми таких тенденцій не бачимо.

Температурний фон буде, навпаки, дещо підвищуватися починаючи десь з 3 – 4 числа.

Заморозки у червні можливі, але поки їх не прогнозують / Фото ілюстративне Unsplash

Цікаво! Абсолютний мінімум, який фіксували у червні за всю історію метеоспостережень, в Україні сягав +1 – +9 градусів. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях і гірських районах подекуди -0,3 – -3,4 градуса, а на високогір'ї Карпат навіть до -5 градусів.

Чи буде рекордна спека влітку 2025 року

Минуле літо в Україні було аномально теплим. Температура била рекорди. Подекуди навіть перевищила +40 градусів. Чи можливо, що цього року буде так само? Якої погоди чекати?

За попередніми оцінками, літо очікується теплим з періодами спеки, звичайно, і середньомісячними температурами на 1,5, а ось в липні та серпні на 2,5 градуса вище за кліматичну норму.

Однак, як і в попередні роки, не минеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів.



Літо буде теплим / Фото ТРК "Люкс"

Цього року зима в Україні була аномально теплою, початок весни також. Як такі кліматичні зміни впливають на погоду влітку?

Звичайно, є певні зміни в кліматичній системі України. Зростає середньорічна температура. Більшість місяців року мають позитивну аномалію відхилення середньомісячної температури від норми.

Тобто коли ми кажемо, що середньомісячна температура перевищує кліматичну норму, це означає, що в більшості місяців року сучасні температури справді перевищують історичні кліматичні норми.

Змінюється характер опадів, збільшується кількість зливових дощів. Також подекуди збільшуються посушливі періоди, тобто відбувається нерівномірний розподіл опадів: десь може випасти більше, а десь, навпаки, буде без опадів, тому там буде посушливий район.

Але детальніші висновки – у компетенції наших науковців, кліматологів з Українського гідрометеорологічного інституту.