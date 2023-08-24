Дощі знову накриють більшість областей: де та коли литиме

Наприкінці серпня у більшості областей знову очікуються дощі. Подекуди також пройде гроза.

Коли чекати посилення опадів, і в яких областях литиме наприкінці місяця, пише 24 Канал.

Це цікаво Чи буде ще сильна спека до кінця літа в Україні

Коли дощитиме у більшості областей

В Укргідрометцентрі прогнозували, що на День Незалежності в Карпатському регіоні, у п'ятницю на Північному Сході країни очікуються невеликі дощі, місцями грози. Тим часом на решті території України поки що без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі 12 – 17 градусів, вдень 23 – 29. У південній частині вночі 17 – 23, вдень 27 – 33,

– додали синоптики.

За орієнтовними прогнозами на картах, у суботу дощі, ймовірно, пройдуть у більшості західних та частині північних областей. Також знову можливі грози. У неділю – подекуди короткочасний дощ лише на Заході.

Цікаво, що вже 28 серпня може лити у більшості областей. Зокрема, на Заході, у центральній частині, а ще частково Півночі та Півдні. Втім, поки що гроза у понеділок не очікується.

Зверніть увагу Без аномалій не обійдеться: синоптики здивували прогнозом на осінь 2023

Орієнтовний прогноз на 28 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру