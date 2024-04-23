Гойдалки й чергові аномалії: чим здивує погода до кінця квітня
Перша половина квітня в Україні була аномально теплою. Температура сягнула до +30 градусів. Втім, далі різко прийшло похолодання.
Якої ж погоди чекати, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.
До слова Температура на 10 – 15 градусів вища за норму: з чим пов'язана аномальна спека у квітні
Після аномальної спеки заморозки та сніг
Метеорологиня зауважила, що синоптична ситуація змінюється. На нас чекають погодні гойдалки й чергові аномалії.
З середини квітня й протягом наступного тижня погоду будуть зумовлювати вже арктичні повітряні маси, що відчутно знизять температуру повітря, особливо максимальну. Вона стане суттєво нижчою за норму. Тим часом мінімальна температура, попри такий потужний затік холоду, залишиться майже в межах норми.
У деяких районах, особливо на Заході України, нічні температури опустяться нижче нуля, спостерігатимуться заморозки, сніжна крупа, мокрий сніг,
– розповіла Балабух.
Водночас експертка наголосила, що така погода є типовою для цього періоду року. Якраз-таки нетиповими є такі дуже високі температури, практично літні, які були на початку місяця.
Зверніть увагу Погода на травень: чи чекати сильної спеки в останній місяць весни
Спека як влітку
- Метеорологиня зауважила, що перша половина квітня справді була аномально теплою. Особливо здивувала погода наприкінці березня і на початку цього місяця.
- "Максимальна температура повітря сягала +25 і навіть, в окремих районах, +29 градусів тепла і була на 10 – 15 градусів вищою за кліматичну норму", – наголосила Віра Балабух.
- Додала, що така температура характерна для літніх місяців. Вона була зумовлена потужним виносом субтропічного повітря, який приніс до України не тільки літнє тепло, а й пил із Сахари.
- Балабух також відповіла, чи можлива ще сильна спека цієї весни.
- Експертка зазначила: "Відповідно до розрахунків чисельних моделей прогнозу погоди, такі великі аномалії температури, як на початку квітня, малоймовірні".
- Водночас додала, у міру того, як ми наближатимемося до літа, температура повітря підвищуватиметься і, ймовірно, знову перевищить +25 градусів, особливо на Півдні.