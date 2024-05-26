Пустельний пил знову надійде до України: синоптик сказав, коли та звідки чекати

До України знову надійде пил. Цього разу з пустельних районів Середньої Азії.

Надходження пилу очікується вже найближчими днями. Коли саме, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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В Україні очікується пил з пустельних районів Середньої Азії

Кібальчич спрогнозував, що протягом 27 – 28 травня очікується надходження пилу з пустельних районів Середньої Азії на територію України.

Тому можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених "брудних" дощів,

– зазначив синоптик.

Пил з пустельних районів Середньої Азії очікується 27 – 28 травня / Скриншот

Яка буде погода наступного тижня

Експерт розповів, якою буде погода наступного тижня. Зокрема, зазначив, що кінець травня та перші дні червня в Україні очікуються теплими, подекуди з грозовими дощами. Вони вже у другій половині тижня охоплять більшість областей.

У першій половині прогнозованого періоду погода буде визначатися впливом поля підвищеного атмосферного тиску та повітряною масою середньоазіатського походження.

Поступово ближче до вихідних, атмосферний тиск знизиться, що призведе до більш нестійкої погоди з дощами та грозами, які будуть мати локальний характер,

– розповів Кібальчич.

Додав, що у зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей країни збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

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