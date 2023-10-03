Дощі будуть, але є нюанс: синоптик спрогнозував, чим дивуватиме погода в жовтні

Хоча з перших днів жовтня в Україні знизилася температура, загалом очікується, що другий місяць осені буде теплим. Чи почнуться вже затяжні осінні зливи, спрогнозували синоптики.

Ігор Кібальчич зазначив, що, за даними провідних світових центрів, жовтень 2023 року на величезних теренах Європи найімовірніше виявиться теплим, навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами.

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Чи будуть затяжні зливи у жовтні

За словами синоптика, упродовж жовтня переважатиме антициклональний характер циркуляції. Це спричинить дефіцит опадів, який вже спостерігається за підсумками вересня в багатьох регіонах.

Більш активні атмосферні фронти та серії циклонів можливі в північній та північно-західній частинах Європи, однак, переважно протягом першої декади місяця. В Україні опади будуть, але мало.

"Оскільки переважання високого атмосферного тиску сприятиме розмиванню атмосферних фронтів та хмарності у їх межах", – пояснив Кібальчич.

Цікаво, що вже у другій декаді місяця очікується розвиток потужного антициклону над північним сходом Європи та його поступове зміщення у більш південні широти. Оскільки в його межах циркулюватимуть свіжі повітряні маси арктичного походження, то в міру свого просування, температурний фон відчутно знизиться.

У цей період Україна також відчує перший подих Арктики, особливо східні та північні області. Температура знизиться вночі до заморозків, а вдень ледь перевищуватиме +13…+16. Відповідно, ймовірність опадів виявиться мінімальною,

– підкреслив синоптик.

Далі, вже з 18 – 20 жовтня спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску. Тоді і зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності.

Кібальчич підсумував, що загалом за місяць кількість опадів по Україні становитиме 25 – 60 міліметрів, що нижче за норму на 15 – 35. У західних областях та у Карпатах може випасти 65 – 110 міліметрів, що близько норми.

Важливо! Синоптик наголосив, що у зв'язку з прогнозованим дефіцитом опадів і негативною ситуацією, що склалася на кінець вересня, наступного місяця (принаймні в його першій половині) тенденція розвитку ґрунтової посухи і найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас) збережеться в більшості областей нашої держави (за винятком Заходу).

Тож необхідно бути уважними та свідомими при поводженні з вогнем на відкритій місцевості. Зокрема, не спалюйте листя, бадилля та суху траву.