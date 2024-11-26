Погода на грудень 2024: чи будуть сильні морози, багато снігу в перший місяць зими

Частину України минулого тижня замело снігом. Також посилився мороз. І хоча найближчими днями в більшості областей без опадів, втім, до зими залишилося лише кілька днів.

Якої погоди чекати у грудні, – тепла чи сильних морозів, і чи буде багато опадів у перший місяць зими, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на грудень 2024: прогноз на місяць

Синоптикиня зауважила, за даними світових прогностичних центрів й аналізами фахівців Укргідрометцентру, очікується, що цього року грудень буде близьким до норми. Так, середня місячна температура повітря передбачається в межах від -4 до +2 градусів.

Але сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми й мінімуми у кліматичній характеристиці описано, – поки що не очікуємо. Якраз-таки очікуємо близькі до кліматичної норми, більш класична зимова погода,

– наголосила Наталія Птуха.

Згідно з кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень, у грудні сягає -24 – -32 градуси. Однак, у східних, північно-східних і Чернівецькій областях місцями до -33 – -35 градусів, на Прикарпатті навіть до -38 градусів, на Закарпатті та Півдні до -17 – -23 градусів, а на Півдні Криму -10 – -19 градусів.



Абсолютний максимум становить +10 – +18 градусів. На Прикарпатті та Півдні до +20, на півдні Криму до +25 градусів.

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За прогнозом Укргідрометцентру, місячна кількість опадів також очікується в межах норми. Зокрема, 34 – 78 міліметрів. Однак, у гірських районах 81 – 105.

Єдине, що, можливо, менше опадів, принаймні на початку грудня, надалі ми ще не можемо говорити, але в нас знову ж таки, оскільки антициклон, у перші 5 днів, скоріш за все, буде мінімум опадів,

– зазначила синоптикиня.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду на останні дні осені та зиму в Україні вже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.