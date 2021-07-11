Поки в Україні аномальна спека: у високогір'ї Карпат випав сніг

Спекотний антициклон приніс в Україну аномально високі температури. І поки по всій територій країни люди рятуються від сонця, у високогір'ї Карпат випав сніг.

Зокрема побачити тверді опади можна було на горі Піп Іван Чорногірський. Відео зі снігом з'явилось в мережі.

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Мандрівник Руслан Гродюк 10 липня відправився в гори у шортах та кросівках. Адже зовсім не очікував такої погоди.

Для того, аби поставити палатку, подорожній був змушений розгрібати сніг ногами. Водночас вже сьогодні, 11 липня, на високогір'ї немає опадів, натомість гарна погода і сонце.

Сніг на горі Піп Іван: що відомо

Сніг на Піп Івані з'явився ще на початку червня. Тоді рятувальники попереджали про небезпеку, адже пориви вітру сягали до 10 – 12 метрів на секунду, а видимість була обмежена до 30 метрів.

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Знову випав сніг на горі вже 14 червня. Температура повітря коливалася біля позначки 0 градусів за Цельсієм, а вітер сягав до 11 – 12 метрів на секунду.

Що відомо про Піп Іван? За інформацією з Вікіпедії, Піп Іван Чорногірський – це одна з найвищих вершин Українських Карпат, яка має висоту – 2 028 метри. Гора розташовується на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора.

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