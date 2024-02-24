Буде тепло чи ще вріже сильний мороз: як здивує погода наприкінці лютого

Лютий плавно добігає кінця. Уже менш ніж за тиждень почнеться березень. Та чи чекати ще посилення морозів, спрогнозували синоптики.

Яка буде погода в останні зимові дні, чи затримається тепло, або ж несподівано знову вріже мороз, передає 24 Канал.

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Чи будуть ще сильні морози

У наступні три доби, 24 – 26 лютого, в Україні буде переважно без опадів. Втім, жителям західних областей перед виходом навулицю краще прихопити з собою парасольку. Можливий невеликий дощ.

Вітер буде південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, у суботу в Карпатах, вдень також і в центральних, більшості північних та Одеській областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі 1 – 7 тепла, вдень 6 – 13, на Прикарпатті, Одещині та в Криму до 15 тепла. У східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень 2 – 9 градусів тепла,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди на 24 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, сильні морози в Україні вже не очікується. Ймовірно, температура не впаде навіть до -10 градусів.

Так, вночі 27 лютого температура дещо знизиться. Зокрема, на Сході очікується до -4 градусів. Такі показники очікуються і 28-го. Однак, вдень в Україні пригріє до +15 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 28 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Чи можливі морози цієї весни