На Київ суне сильна гроза: попередили про падіння дерев та обрив проводів

У Києві та області вдень 20 червня очікується різке погіршення погоди. Тому ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим.

Синоптики прогнозують сильний дощ та грозу. Внаслідок негоди у столиці можуть падати дерева.

Зверніть увагу Частина України буде у полоні гроз та дощу: прогноз погоди на 20 червня

На Київ суне сильна гроза

У столиці та області ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим. Так, у другій половині дня у Києві та на Київщині прогнозується дощ та гроза.

Через це енергетики ДТЕК працюватимуть у посиленому режимі, щоб у разі аварій якомога швидше ліквідовувати їх.

Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі,

– наголосили у компанії.

Зауважимо, що 20 червня в окремих регіонах попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мовиться про центральні області та:

Сумську,

Миколаївську,

Запорізьку,

Донецьку,

Харківську,

Житомирську області.

Чого не можна робити на вулиці під час грози

У жодному випадку не паркуйте автомобіль під деревами або високими конструкціями.

Не ховайтеся від зливи під деревами, оскільки вони теж притягують блискавки.

Якщо у вас із собою є парасолька – у жодному випадку не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди.

Не користуйтеся будь-якими електричними приладами й не телефонуйте з мобільного телефона.

Повимикайте будь-які електричні прилади.

Під час грози не можна купатися у водоймах.

Негода в Україні: останні новини