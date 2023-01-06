У Києві відчутно погіршиться погода: влада звернулася до водіїв та пішоходів

У Києві випав мокрий снів, а синоптики прогнозують ожеледицю. Тож столична влада попереджає водіїв та пішоходів про можливі небезпеки на дорогах.

Наразі на вулицях Києва працюють 124 одиниці техніки "Київавтодору", які обробляють дороги протиожеледними реагентами. Окрім того, до роботи залучено 136 працівників у складі 22 бригад.

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Влада звернулась до учасників дорожнього руху

У КМДА закликають водіїв бути уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.

Пішоходів просять переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора. А у темний час доби слід носити на одязі світловідбивні елементи.

Також власників авто просять подбати про паркування: не залишайте автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби не заважати дорожникам долати негоду.

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